YouTube tự ý dùng AI làm nét video gây phẫn nộ trong cộng đồng sáng tạo

Theo Android Authority, nếu gần đây khi lướt YouTube Shorts và thấy các video có vẻ nhòe nhoẹt, mịn màng một cách kỳ lạ như thể đang bật một bộ lọc làm đẹp, bạn không hề đơn độc. YouTube đã chính thức thừa nhận đây là một 'thử nghiệm' có chủ đích, trong đó họ tự động can thiệp để cải thiện chất lượng video mà không cần sự đồng ý của người tải lên, dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng nhà sáng tạo.

Lời giải thích gây tranh cãi của YouTube khi dùng AI để 'xử lý' video

Trong vài tháng qua, ngày càng nhiều người dùng và nhà sáng tạo nội dung lên tiếng về việc video của họ trên Shorts đột nhiên trông rất giả tạo. Các video bị mô tả là có hiệu ứng giống như được phủ một lớp tranh sơn dầu, thậm chí YouTuber Rhett Shull còn cho rằng video của mình trông kỳ lạ và giống như dạng video deepfake.

YouTube tự ý sử dụng AI để thay đổi chất lượng video của người dùng ÀNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự can thiệp tự động này gây ra vấn đề nghiêm trọng về tính toàn vẹn nghệ thuật. YouTuber TheMrBravoShow, người nổi tiếng với việc sử dụng máy quay phim thập niên 1980 để tạo phong cách hoài niệm, phàn nàn rằng thử nghiệm của YouTube đã "đánh cắp đi cái hồn của video gốc". Ý đồ nghệ thuật của anh đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi các "hiệu ứng hậu kỳ kỳ lạ" mà anh không hề yêu cầu.

Điều đáng nói nhất là toàn bộ quá trình này diễn ra một cách tự động và bắt buộc. Các nhà sáng tạo không hề được thông báo và cũng không có bất kỳ tùy chọn nào để tắt tính năng này, khiến họ hoàn toàn mất kiểm soát đối với chính tác phẩm của mình.

Trước phản ứng dữ dội, người liên lạc chính thức của YouTube Rene Ritchie đã lên tiếng xác nhận đây là một thử nghiệm. Ông khẳng định YouTube đang sử dụng "học máy truyền thống để làm nét, khử nhiễu và cải thiện độ trong của video", đồng thời nhấn mạnh đây "không phải là AI" (ám chỉ AI tạo sinh) và tương tự như cách smartphone xử lý ảnh.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thể xoa dịu dư luận. Nhiều người cho rằng việc phân biệt giữa "AI" và "học máy" trong trường hợp này chỉ là cách nói giảm nói tránh, vì về bản chất, nền tảng vẫn đang dùng thuật toán để tự động thay đổi nội dung gốc.

Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên dữ dội nhất khi cộng đồng chỉ ra sự đạo đức giả của YouTube. Trong khi tự ý áp dụng các thay đổi dựa trên AI lên video của người khác, YouTube lại đang có kế hoạch hạn chế khả năng kiếm tiền của các kênh chủ động sử dụng AI để làm phong phú nội dung của họ.

Hành động này, kết hợp với việc phớt lờ sự đồng ý của người dùng, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin. Cộng đồng đang kêu gọi YouTube phải lắng nghe phản hồi và quan trọng nhất là phải cung cấp cho các nhà sáng tạo quyền được lựa chọn có muốn video của mình bị can thiệp hay không.