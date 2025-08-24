Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hé lộ 2 tính năng AI 'xịn' sắp có trong bản cập nhật Galaxy S25

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/08/2025 09:34 GMT+7

Không chỉ sửa lỗi, One UI 8 Beta 6 còn mang đến 2 nâng cấp AI đáng giá cho Galaxy S25.

Theo Sammy Fans, chương trình thử nghiệm One UI 8 dành cho dòng Galaxy S25 đang nóng lên từng ngày. Ngay sau khi sự tồn tại của bản Beta 6 được xác nhận, một rò rỉ mới đã hé lộ hai nâng cấp AI (trí tuệ nhân tạo) đáng giá sắp được Samsung tung ra cho người dùng trải nghiệm.

Người dùng Galaxy S25 sắp có hai tính năng AI đáng giá

Theo người rò rỉ thông tin uy tín @TarunVats, bản cập nhật One UI 8 Beta 6 sắp tới sẽ không chỉ tập trung vào việc sửa lỗi mà còn mang đến những tính năng AI hoàn toàn mới, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm trên dòng flagship 2025 của Samsung.

Hé lộ 2 tính năng AI 'xịn' sắp có trong bản cập nhật Galaxy S25 - Ảnh 1.

One UI 8 Beta 6 mang đến cho Galaxy S25 hai tính năng AI hữu ích

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Nâng cấp đầu tiên là dành cho Now Brief - tính năng tóm tắt thông minh. Giờ đây, Now Brief sẽ được bổ sung khả năng 'đọc thành tiếng', cho phép trợ lý AI đọc to các bản tóm tắt cho người dùng. Đáng chú ý, đây là một tính năng hoàn toàn mới vừa được ra mắt cùng bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, giờ đây nó sắp được "thừa hưởng" bởi dòng Galaxy S25.

Nâng cấp lớn thứ hai là công cụ xóa tạp âm Audio Eraser. Tính năng AI giúp loại bỏ tạp âm khỏi video này sẽ được tích hợp thẳng vào thư viện ảnh Gallery mặc định. Điều này có nghĩa là người dùng có thể xử lý và khử nhiễu video của mình chỉ bằng một lần nhấn, tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều so với trước đây.

Sự tồn tại của bản Beta 6 chỉ vừa được xác nhận gần đây và Samsung cũng đã úp mở về nó trong bản Beta 5 trước đó. Với việc bản cập nhật Stable (chính thức) của One UI 8 dự kiến sẽ bắt đầu được phát hành ngay trong tháng 9 tới, bản Beta 6 được xem là một trong những bước chuẩn bị cuối cùng, mang những tính năng AI giá trị nhất đến tay người dùng trước khi ra mắt toàn cầu.

One UI 8.5 mang tính năng AI chống lừa đảo lên thiết bị Galaxy

One UI 8.5 mang tính năng AI chống lừa đảo lên thiết bị Galaxy

Samsung trang bị 'khiên chắn' AI chống lừa đảo cho điện thoại Galaxy trên phiên bản One UI 8.5.

