Công nghệ Tin tức công nghệ

Hai rò rỉ về Galaxy S26 khiến người dùng Samsung mong chờ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/08/2025 08:55 GMT+7

Galaxy S26 sắp tới sẽ có pin lâu hơn, màn hình lớn hơn và một phiên bản Pro hoàn toàn mới.

Theo TechRadar, chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là đến thời điểm ra mắt dự kiến của dòng Galaxy S26 và những thông tin rò rỉ đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, mang đến tin vui cho những ai đang mong chờ một bản nâng cấp pin đáng giá trên phiên bản tiêu chuẩn, cùng với những gợi ý về một cuộc cải tổ lớn trong dòng sản phẩm flagship của Samsung.

Cuộc cách mạng tên gọi trên Galaxy S26: "Pro", "Edge" và sự biến mất của "Plus"?

Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Digital Chat Station, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ được trang bị một viên pin có dung lượng 4.300 mAh, một sự nâng cấp đáng kể so với mức 4.000 mAh đã được duy trì suốt hai thế hệ Galaxy S24 và S25. Đi kèm với đó là màn hình cũng được tăng nhẹ kích thước lên 6,27 inch (so với 6,2 inch hiện tại).

Hai rò rỉ về Galaxy S26 khiến người dùng Samsung phấn khích - Ảnh 1.

Galaxy S26 hứa hẹn sẽ có dung lượng pin "trâu" hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Việc tăng dung lượng pin cho model cơ bản là một tin tức được hoan nghênh, bởi đây là điều người dùng mong mỏi từ lâu. Dù dung lượng cao hơn không đồng nghĩa thời lượng pin thực tế sẽ tăng tương ứng, nhưng đây chắc chắn là một tín hiệu tích cực.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở thông số. Một chuyên gia rò rỉ khác là Tarun Vats đã củng cố tin đồn này và còn bổ sung một chi tiết 'giật gân' là phiên bản S26 tiêu chuẩn có thể sẽ được đổi tên thành Galaxy S26 Pro.

Thông tin này trùng khớp với những đồn đoán trước đó cho rằng Samsung sẽ "khai tử" dòng Plus sau thế hệ Galaxy S25. Nếu tất cả trở thành sự thật, dòng flagship năm 2026 của Samsung sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới, gồm Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge và Galaxy S26 Ultra.

Như thường lệ, phiên bản Ultra vẫn sẽ là model đầu bảng với những nâng cấp mạnh mẽ nhất về camera và tốc độ sạc. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh trên thị trường Android cao cấp vẫn không ngừng nóng lên với sự kiện ra mắt Google Pixel 10 được dự kiến diễn ra ngay trong tuần này.

Dù tất cả mới chỉ là tin đồn, nhưng những thay đổi tiềm năng này cho thấy Samsung có thể đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn đầy thú vị cho dòng flagship của mình vào năm 2026.

