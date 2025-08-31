5 cách 'hồi sinh' máy tính bảng Android cũ

Theo BGR, trong mỗi ngăn kéo, góc tủ của nhiều gia đình có thể đang cất giấu một thiết bị điện tử bị lãng quên, đó là chiếc máy tính bảng Android cũ. Từng là một công cụ giải trí hữu ích, chúng nhanh chóng lỗi thời do không còn được hỗ trợ cập nhật phần mềm. Tuy nhiên, thay vì trở thành rác thải điện tử, những thiết bị này lại ẩn chứa tiềm năng đáng kinh ngạc để trở thành những công cụ giải trí và sáng tạo nội dung mạnh mẽ.

Máy tính bảng Android cũ vẫn có những công dụng hữu ích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Vấn đề lớn nhất của máy tính bảng Android là vòng đời hỗ trợ ngắn ngủi, thường chỉ sau 2 - 3 năm là chúng ngừng nhận được các bản nâng cấp hệ điều hành. Điều này khiến chúng dần trở nên vô dụng khi các ứng dụng mới không còn tương thích. Thế nhưng, đừng vội xem chúng là đồ bỏ đi. Đã đến lúc lôi chúng ra khỏi bóng tối và khám phá 5 công dụng đầy bất ngờ dưới đây.

Biến máy tính bảng Android thành trạm game Xbox di động

Một tin vui cho các game thủ là máy tính bảng cũ hoàn toàn có thể trở thành một máy chơi game Xbox di động. Chỉ cần thiết bị có Bluetooth 4.0, chạy Android 12.0 trở lên và kết nối Wi-Fi ổn định, bạn đã có thể chiến các tựa game bom tấn của Xbox qua dịch vụ đám mây.

Chơi game từ dịch vụ đám mây của Xbox ngay trên máy tính bảng cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Thay vì dùng ứng dụng, bạn chỉ cần truy cập trang web xbox.com/play qua trình duyệt, đăng nhập tài khoản Xbox Game Pass Ultimate là có thể bắt đầu. Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy kết nối máy tính bảng với một chiếc tay cầm Xbox Wireless hoặc bất kỳ tay cầm Bluetooth tương thích nào khác.

Trở về tuổi thơ với game giả lập

Nếu là người hoài niệm về những tựa game '4 nút' huyền thoại, chiếc máy tính bảng Android cũ chính là một cỗ máy giả lập các trò chơi cổ điển một cách hoàn hảo.

Với ứng dụng RetroArch (có sẵn trên Google Play Store), bạn có thể giả lập hàng chục hệ máy game kinh điển từ Atari, NES, SNES cho đến PlayStation 2. Hầu hết các máy tính bảng đều có thể chạy mượt mà các game của hệ máy GBA, SNES... mang cả tuổi thơ của bạn quay về chỉ trong một thiết bị nhỏ gọn.

Biến máy tính bảng cũ thành cỗ máy chơi game cổ điển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Thư viện manga khổng lồ cho các 'tín đồ' truyện tranh

Hãy biến chiếc máy tính bảng cũ thành một thư viện manga trên lòng bàn tay. Với ứng dụng như Shonen Jump Manga & Comics, bạn có thể truy cập hơn 20.000 chương truyện chỉ với một khoản phí nhỏ hằng tháng.

Nếu bạn đã có sẵn bộ sưu tập truyện tranh kỹ thuật số của riêng mình, các ứng dụng đọc truyện như CDisplayEX Comic Reader Lite sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Ứng dụng này hỗ trợ mọi định dạng và có cả tính năng đọc chuyên biệt cho manga, mang lại trải nghiệm chân thực nhất.

Trải nghiệm đọc truyện 'đã mắt' hơn trên máy tính bảng Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Màn hình nhắc chữ chuyên nghiệp cho nhà sáng tạo nội dung

Dù bạn là một YouTuber, TikToker chuyên nghiệp hay chỉ làm video cho vui, máy nhắc chữ (teleprompter) là một công cụ thay đổi cuộc chơi. Các ứng dụng như Teleprompter.com có thể biến tablet của bạn thành một màn hình nhắc lời thoại chuyên nghiệp, thậm chí còn có tính năng cuộn bằng giọng nói cực kỳ tiện lợi. Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn có thể đầu tư thêm một bộ giá đỡ teleprompter để gắn trước máy ảnh, đảm bảo ánh mắt luôn hướng thẳng vào ống kính.

Biến máy tính bằng thành máy nhắc chữ cho dân sáng tạo nội dung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Cỗ máy chuyên chỉnh sửa video

Nhiều người nghĩ rằng việc chỉnh sửa video đòi hỏi các máy tính cấu hình khủng. Thực tế, bạn sẽ phải ngạc nhiên với những gì một chiếc máy tính bảng Android cổ điển có thể làm được. Các ứng dụng như CapCut, InShot và đặc biệt là LumaFusion đã mang đến một giải pháp toàn diện trong việc dựng phim trên di động.

Chỉnh sửa video bằng máy tính bảng Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi CapCut và InShot phổ biến cho các video ngắn trên TikTok, LumaFusion lại cung cấp một trải nghiệm chỉnh sửa chuyên nghiệp không thua kém các phần mềm trên máy tính với các dòng thời gian, hiệu ứng, chuyển cảnh đầy đủ. Đây là công cụ hoàn hảo để bạn sáng tạo nội dung chất lượng cao mọi lúc, mọi nơi.