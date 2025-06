Microsoft kêu gọi người dùng Windows 'chia tay' trình duyệt Chrome

Theo Neowin, trong bối cảnh cuộc chiến trình duyệt web ngày càng gay cấn hơn, Microsoft vừa có một động thái nhắm thẳng vào đối thủ lớn nhất của mình, khẳng định rằng trình duyệt Edge của hãng mang lại hiệu năng tốt hơn Google Chrome trên hệ điều hành Windows, đặc biệt là trong việc chặn quảng cáo và quản lý tài nguyên.

Microsoft tuyên bố Edge vượt trội hoàn toàn so với Chrome

Gần đây, Google công bố một báo cáo hiệu suất cho trình duyệt Chrome, giải thích cách những thay đổi trong việc quản lý bộ nhớ và cơ chế lưu trữ đệm đã giúp nó trở nên nhanh nhất từ trước đến nay. Không chịu kém cạnh, Microsoft cũng đã đưa ra những tuyên bố tương tự về việc tăng hiệu suất cho Edge vào tháng 4 đầu năm.

Microsoft tuyên bố Edge là giải pháp hoàn hảo để thay thế Chrome ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH POCKET-LINT

Và giờ đây, nếu bạn đang phân vân giữa hai lựa chọn, Microsoft đang cố gắng giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Trong một bài đăng blog mới với tiêu đề "Microsoft Edge browser: The fast, smart alternative to Chrome" (trình duyệt Microsoft Edge: Sự thay thế nhanh, thông minh cho Chrome), gã khổng lồ công nghệ đã nêu ra tất cả lý do bạn nên chọn trình duyệt của họ thay vì Google Chrome.

Hiệu suất là yếu tố mà các công ty này thường xuyên tự hào vì người dùng luôn mong muốn một trải nghiệm nhanh nhạy hơn. Điều này có thể giải thích tại sao Firefox của Mozilla đã bị tụt lại về thị phần theo thời gian, do không thể theo kịp các trình duyệt dựa trên nhân Chromium về mặt hiệu suất.

Microsoft khẳng định Edge tốt hơn cho máy tính Windows so với Chrome của Google, vì đây là một "sản phẩm của Microsoft" được "tích hợp chặt chẽ với Microsoft Windows", mang lại "lợi ích về hiệu suất".

Bên cạnh đó, công ty cũng chỉ ra các tính năng đáng gờm khác của Edge, như các tab ngủ đông (sleeping tab) đã giúp tiết kiệm "hơn 7 triệu TB bộ nhớ" trong năm 2024. Edge cũng được cho là "giúp hiệu suất mượt mà để các tiện ích bổ sung như Microsoft Translator, trình chặn quảng cáo và trình quản lý mật khẩu hoạt động hiệu quả".

Microsoft nói thêm về việc kiến trúc được tối ưu hóa của Edge giúp giảm tải CPU và mức tiêu thụ tài nguyên tổng thể, mang lại trải nghiệm mượt mà, đặc biệt trên các thiết bị cấu hình thấp và cách phân bổ tài nguyên hiệu quả giúp giảm thiểu tình trạng chậm máy.

Ngoài hiệu suất, năng suất là một lĩnh vực khác mà Microsoft cho rằng Edge vượt trội. Điều này là nhờ vào sự tích hợp với Microsoft 365 và các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) khác. Ở cuối bài đăng, Microsoft gợi ý đây chính là thời điểm thích hợp để người dùng chuyển từ Google Chrome sang sử dụng Edge.