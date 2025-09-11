Apple nói gì về thời lượng pin của iPhone Air?

Theo Gadgets360, mẫu iPhone Air hoàn toàn mới đã trở thành tâm điểm chú ý sau sự kiện ra mắt của Apple, không chỉ vì thiết kế siêu mỏng kỷ lục mà còn vì những lo ngại về thời lượng pin. Apple khẳng định máy có thể sử dụng trong cả ngày, đồng thời tung ra một phụ kiện MagSafe đặc biệt để trấn an người dùng.

iPhone Air: Thời lượng pin thực tế ra sao?

Tại sự kiện 'Awe Dropping' vừa diễn ra, bên cạnh bộ ba iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max với những nâng cấp quen thuộc, Apple đã gây bất ngờ lớn khi giới thiệu một thành viên hoàn toàn mới mang tên iPhone Air. Với độ mỏng chỉ 5,6 mm, Apple tuyên bố đây là chiếc smartphone mỏng nhất từ trước đến nay và nó nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất.

iPhone Air sẽ đánh đổi thời lượng pin cho 'thân hình' mảnh khảnh ẢNH: APPLE

Tuy nhiên, đã có tiền lệ về việc các điện thoại siêu mỏng thường phải hy sinh thời lượng pin. Vậy với iPhone Air thì sao? Đây là câu trả lời từ Apple.

Apple cho biết iPhone Air cung cấp thời lượng pin "cả ngày". Theo thông số kỹ thuật chi tiết, viên pin lithium-ion tích hợp của máy cho phép xem video liên tục tới 27 giờ và xem video trực tuyến tới 22 giờ sau mỗi lần sạc đầy.

Con số này có nghĩa là thời lượng pin của iPhone Air thấp hơn một chút so với phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn (với viên pin 3.692 mAh), vốn được công bố có thể xem video tới 30 giờ.

Để giải quyết triệt để lo ngại về pin trên iPhone Air, gã khổng lồ công nghệ đã giới thiệu một viên pin dự phòng MagSafe mới được thiết kế riêng cho thiết bị này, với giá 99 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Apple tuyên bố khi kết hợp với phụ kiện này, iPhone Air có thể xem video lên tới 40 giờ. Tuy nhiên, việc luôn gắn sạc dự phòng sẽ làm mất đi ý nghĩa của một chiếc điện thoại có thiết kế siêu mỏng.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Theo thông số, iPhone Air có dung lượng pin định mức là 3.149 mAh. Con số này thấp hơn đáng kể so với đối thủ cạnh tranh trong phân khúc smartphone siêu mỏng là Galaxy S25 Edge, vốn được trang bị viên pin 3.900 mAh.

Một điều thú vị là thời lượng pin công bố của iPhone Air lại ngang bằng với iPhone 16 Plus, cũng ở mức 27 giờ xem video. Trong các bài đánh giá trước đây, iPhone 16 Plus được xem là một 'ngựa ô' về hiệu suất pin, thậm chí nhiều lần vượt qua cả iPhone 16 Pro Max về thời gian sáng màn hình.

Dựa trên những con số mà Apple đưa ra, iPhone Air hoàn toàn có thể mang lại thời lượng pin ấn tượng tương tự iPhone 16 Plus. Nhưng liệu hiệu năng thực tế có được như vậy? Hãy cùng chờ đợi những bài đánh giá chi tiết trong thời gian tới để có câu trả lời.