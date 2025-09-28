iPhone 17 khiến cả thế giới thay đổi cách chụp selfie

Bức ảnh selfie chụp bằng iPhone 17 cho thấy rõ độ chi tiết của khuôn mặt, mũ và kết cấu trên tường, cùng với dải động của những đám mây trên bầu trời. Đây là tin vui cho những người yêu thích chụp ảnh selfie, bởi camera trước từ lâu được xem là điểm yếu của iPhone.

CEO Tim Cook chụp ảnh selfie cùng người tham dự sự kiện ra mắt iPhone 17 ẢNH: ZDNET

Camera selfie mới không chỉ cải thiện chất lượng hình ảnh mà còn tích hợp tính năng "Center Stage". Khi kích hoạt camera, người dùng sẽ thấy một nút mới cho phép chuyển đổi giữa chế độ dọc và ngang mà không cần phải lật máy. Điều này giúp người dùng có thể cầm máy theo cách thoải mái nhất, thường là theo chiều dọc.

Ngoài ra, người dùng có thể bật tính năng Tự động Thu phóng và Tự động Xoay, cho phép iPhone sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện khuôn mặt và tự động điều chỉnh chế độ chụp ảnh cho phù hợp với tất cả mọi người trong khung hình.

Sức mạnh camera selfie trên iPhone 17

Mặc dù Apple đã sử dụng thương hiệu "Center Stage" trên Mac và iPad, nhưng tính năng mới trên iPhone 17 mạnh mẽ hơn nhiều. Trên Mac và iPad, camera selfie mới chỉ giữ người dùng ở trung tâm khung hình trong các cuộc gọi video. Camera selfie mới của iPhone 17 được coi là thông minh nhất thế giới, với khả năng chụp ảnh chất lượng cao, vượt trội so với các mẫu iPhone cũ và điện thoại Android.

Giao diện của camera trước trên các mẫu iPhone 17 hiện cho phép chuyển đổi giữa chế độ dọc và ngang ẢNH: ZDNET

Apple đã nhanh chóng bắt kịp và vượt mặt các đối thủ trong lĩnh vực camera selfie, khi nhiều smartphone hàng đầu khác đã sử dụng camera selfie 24 MP từ năm 2018. Với những cải tiến này, không ngạc nhiên nếu các nhà sản xuất điện thoại Android sẽ áp dụng cảm biến selfie tương tự trong các sản phẩm của họ trong tương lai gần.

Quá trình thử nghiệm camera selfie mới trên các mẫu iPhone 17 của nhiều nhà đánh giá cho thấy, hệ thống này hoạt động đúng như quảng cáo, mang lại chất lượng ảnh cao chứ không chỉ là những bức ảnh nhanh để chia sẻ trên mạng xã hội.