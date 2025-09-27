Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 cho công suất ra sao với nhiều loại bộ sạc của Apple?

Kiến Văn
Kiến Văn
27/09/2025 14:24 GMT+7

Vào đầu tháng này, Apple chính thức ra mắt iPhone 17, bao gồm cả iPhone Air và iPhone 17 Pro Max với mức giá lên tới 2.000 USD.

Theo thông tin từ bài viết "Specs Appeal", Apple đã thực hiện nhiều cải tiến về thời lượng pin và hiệu suất sạc cho các mẫu iPhone 17. Cụ thể, iPhone 17 cơ bản hiện có thể phát video lên đến 30 giờ khi sạc đầy, tăng thêm 8 giờ sử dụng pin so với iPhone 16. Thiết bị này có khả năng sạc từ 0 đến 50% chỉ trong 20 phút nhờ vào bộ sạc 40W mới từ Apple, với công suất tối đa 60W.

iPhone 17 cho công suất ra sao với nhiều loại bộ sạc của Apple - Ảnh 1.

Người dùng có thể tận dụng bộ sạc USB-C hiện có để sạc pin cho iPhone 17

ẢNH: APPLE

Đối với nhiều người mua iPhone 17, họ hoàn toàn có thể sử dụng các bộ sạc khác để sạc thiết bị mới thay vì mua bộ sạc 40W, vốn có giá không hề rẻ là 39 USD. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu hiệu suất sạc của iPhone 17 khi kết hợp với các bộ sạc khác nhau ra sao, bao gồm bộ sạc của Apple và bên thứ ba. Để giải đáp câu hỏi này, ChargerLAB đã tiến hành kiểm tra tốc độ sạc và khả năng tương thích của iPhone 17 với nhiều bộ sạc khác nhau.

Dưới đây là bảng tóm tắt công suất đầu ra của một số bộ sạc:

Bộ sạc

Đầu ra

Apple 18W

17,36W

Apple 20W

19W

Apple 87W

24,70W

Apple 29W

27,51W

Apple 35W Dual USB-C

27,59W

Apple 35W Dual USB-C Compact

27,65W

Apple 140W

27,68W

Apple 30W

27,70W

Apple 70W

28,11W

Apple 67W

28,16W

Apple 61W

28,17W

Apple 96W

28,18W

Bộ sạc Apple 40W với công suất tối đa 60W

28,34W

Bộ sạc MagSafe

29,11W

Công suất đầu ra iPhone 17 thấp hơn so với công bố?

Dữ liệu cho thấy iPhone 17 có thể đạt tốc độ sạc tối đa khoảng 27W đến 28W khi sử dụng bộ sạc không phải là bộ sạc 40W mới, cao hơn một chút so với tốc độ sạc 22W đến 23W của iPhone 16. Trước đó, Apple cho biết iPhone 16 có thể sạc tới 50% trong 30 phút với bộ sạc tương thích.

Một chi tiết đáng chú ý là với bộ sạc 40W mới, công suất được ghi nhận chỉ là 28,34W, thấp hơn so với tuyên bố của Apple. Chưa rõ nguyên nhân, nhưng để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng cần sử dụng cáp USB-C tương thích, chẳng hạn như cáp đi kèm với thiết bị.

Đáng chú ý, MagSafe đã đạt công suất 29W trong thử nghiệm, con số này cao hơn so với mức công bố của Apple là 25W cho sạc không dây với bộ sạc 30W hoặc cao hơn.

Với mức giá khởi điểm 24,99 triệu đồng tại Việt Nam, iPhone 17 sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm màn hình ProMotion 120 Hz, cấu hình cơ bản 256 GB, hệ thống camera sau được tinh chỉnh và chip không dây Apple N1. Máy được cài đặt sẵn bản cập nhật iOS 26, giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass cùng nhiều tính năng và thay đổi trên các ứng dụng khác nhau.

Tin liên quan

iPhone 17 gặp lỗi nghiêm trọng, Apple chưa hẹn ngày sửa

Sự ra mắt của iPhone 17 và hệ điều hành iOS 26 đã mang đến cho người dùng nhiều tính năng mới hấp dẫn.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 sạc nhanh công suất sạc thử nghiệm đánh giá sản phẩm Apple
