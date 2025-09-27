iPhone 17 cho công suất ra sao với nhiều loại bộ sạc của Apple?

Theo thông tin từ bài viết "Specs Appeal", Apple đã thực hiện nhiều cải tiến về thời lượng pin và hiệu suất sạc cho các mẫu iPhone 17. Cụ thể, iPhone 17 cơ bản hiện có thể phát video lên đến 30 giờ khi sạc đầy, tăng thêm 8 giờ sử dụng pin so với iPhone 16. Thiết bị này có khả năng sạc từ 0 đến 50% chỉ trong 20 phút nhờ vào bộ sạc 40W mới từ Apple, với công suất tối đa 60W.

Người dùng có thể tận dụng bộ sạc USB-C hiện có để sạc pin cho iPhone 17 ẢNH: APPLE

Đối với nhiều người mua iPhone 17, họ hoàn toàn có thể sử dụng các bộ sạc khác để sạc thiết bị mới thay vì mua bộ sạc 40W, vốn có giá không hề rẻ là 39 USD. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu hiệu suất sạc của iPhone 17 khi kết hợp với các bộ sạc khác nhau ra sao, bao gồm bộ sạc của Apple và bên thứ ba. Để giải đáp câu hỏi này, ChargerLAB đã tiến hành kiểm tra tốc độ sạc và khả năng tương thích của iPhone 17 với nhiều bộ sạc khác nhau.

Dưới đây là bảng tóm tắt công suất đầu ra của một số bộ sạc:

Bộ sạc Đầu ra Apple 18W 17,36W Apple 20W 19W Apple 87W 24,70W Apple 29W 27,51W Apple 35W Dual USB-C 27,59W Apple 35W Dual USB-C Compact 27,65W Apple 140W 27,68W Apple 30W 27,70W Apple 70W 28,11W Apple 67W 28,16W Apple 61W 28,17W Apple 96W 28,18W Bộ sạc Apple 40W với công suất tối đa 60W 28,34W Bộ sạc MagSafe 29,11W

Công suất đầu ra iPhone 17 thấp hơn so với công bố?

Dữ liệu cho thấy iPhone 17 có thể đạt tốc độ sạc tối đa khoảng 27W đến 28W khi sử dụng bộ sạc không phải là bộ sạc 40W mới, cao hơn một chút so với tốc độ sạc 22W đến 23W của iPhone 16. Trước đó, Apple cho biết iPhone 16 có thể sạc tới 50% trong 30 phút với bộ sạc tương thích.

Một chi tiết đáng chú ý là với bộ sạc 40W mới, công suất được ghi nhận chỉ là 28,34W, thấp hơn so với tuyên bố của Apple. Chưa rõ nguyên nhân, nhưng để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng cần sử dụng cáp USB-C tương thích, chẳng hạn như cáp đi kèm với thiết bị.

Đáng chú ý, MagSafe đã đạt công suất 29W trong thử nghiệm, con số này cao hơn so với mức công bố của Apple là 25W cho sạc không dây với bộ sạc 30W hoặc cao hơn.

Với mức giá khởi điểm 24,99 triệu đồng tại Việt Nam, iPhone 17 sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm màn hình ProMotion 120 Hz, cấu hình cơ bản 256 GB, hệ thống camera sau được tinh chỉnh và chip không dây Apple N1. Máy được cài đặt sẵn bản cập nhật iOS 26, giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass cùng nhiều tính năng và thay đổi trên các ứng dụng khác nhau.