iPhone 17 sạc nhanh 'thần tốc' hay chỉ là chiêu marketing?

Trong những năm qua, Apple đã cải thiện đáng kể thời lượng pin cho các dòng iPhone, nhưng tốc độ sạc vẫn là một vấn đề cần được giải quyết. Để tránh tình trạng phải chờ đợi khi điện thoại hết pin, Apple đã công bố những nâng cấp đáng kể về tốc độ sạc trong loạt iPhone 17 (và iPhone Air) ra mắt năm nay.

Khả năng sạc nhanh của iPhone 17 thực sự cải thiện so với tiền nhiệm ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ Apple, người dùng có thể sạc được 50% pin chỉ trong 20 phút, hoặc 30 phút đối với iPhone Air. Nhằm xác thực tuyên bố của Apple, Tom's Guide đã tiến hành thử nghiệm tốc độ sạc của 4 mẫu iPhone mới nhất, sử dụng bộ sạc 40W mới do chính Apple phát hành.

Muốn sạc nhanh iPhone 17 phải chi thêm tiền

Kết quả cho thấy, dòng iPhone 17 có hiệu suất sạc tốt hơn rõ rệt so với dòng iPhone 16. Cụ thể, iPhone 17 đạt 39% pin sau 15 phút và 71% sau 30 phút. Trong khi đó, với pin nhỏ hơn, iPhone Air chỉ đạt 30% sau 15 phút và 55% sau 30 phút, chậm hơn một chút so với iPhone 16. iPhone 17 Pro có tốc độ sạc nhỉnh hơn, đạt 40% sau 15 phút và 72% sau 30 phút, điều mà iPhone 16 Pro chỉ đạt 29% và 56% trong cùng khoảng thời gian.

Mặc dù iPhone 17 Pro Max có tốc độ sạc chậm hơn một chút do pin lớn, nhưng vẫn nhanh hơn so với iPhone 16 Pro Max, khi có thể đạt 35% sau 15 phút và 64% sau 30 phút.

15 phút 30 phút Thời lượng pin (giờ:phút) iPhone 17 39% 71% 12:47 iPhone 16 29% 57% 12:43 iPhone Air 30% 55% 12:02 iPhone 16 Plus 29% 55% 16:29 iPhone 17 Pro 40% 72% 15:32 iPhone 16 Pro 29% 56% 14:07 iPhone 17 Pro Max 35% 64% 17:54 iPhone 16 Pro Max 29% 55% 17:35

Về thời lượng pin, iPhone 17 Pro Max có thể hoạt động lên đến 17 giờ 54 phút, trong khi iPhone 17 Pro đạt 15 giờ 32 phút. Tuy nhiên, với thời lượng pin lần lượt là 12 giờ 47 phút và 12 giờ 2 phút, iPhone 17 và iPhone Air có thể cần sạc nhanh thường xuyên hơn, đặc biệt là iPhone Air với thiết kế siêu mỏng.

Lưu ý rằng, tốc độ sạc nhanh nhất cho iPhone 17 chỉ có thể đạt được với bộ sạc Dynamic Power Charger mới của Apple, vốn có giá 30 USD, khi hỗ trợ giao thức Adjustable Voltage Supply (AVS) mới của USB Power Delivery 3.2. Điều này có nghĩa người dùng cần có bộ sạc tương thích để đạt được tốc độ sạc tối ưu, làm cho quá trình này trở nên phức tạp hơn so với mong đợi của nhiều người.