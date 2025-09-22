Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới của nhà chế tác Việt

Thành Luân
Thành Luân
22/09/2025 15:42 GMT+7

Lần đầu tiên, Việt Nam ghi dấu trên bản đồ chế tác xa xỉ toàn cầu với sự xuất hiện của iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới.

Tác phẩm được thực hiện bởi nhà chế tác Thắng Eric, sáng lập thương hiệu G’Ace International. Đặc biệt toàn bộ quy trình chế tác chỉ hoàn thành trong 2 ngày liên tục, một kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới của nhà chế tác Việt - Ảnh 1.

Nhà chế tác Thắng Eric bên chiếc iPhone 17 vàng đầu tiên thế giới

Ảnh: T.L

Ngay khi ra mắt, phiên bản iPhone đặc biệt này gây ấn tượng với bề mặt sáng bóng, sự kết hợp hài hòa giữa kim loại cao cấp và lớp mạ vàng hồng 18K. Đây là tác phẩm mở màn cho bộ sưu tập “MONARCH”, giới hạn chỉ 199 chiếc toàn cầu, mang đậm dấu ấn “made in Vietnam”.

Kỷ lục hoàn thành chỉ sau 2 ngày chế tác liên tục

Để giữ nguyên tinh thần thiết kế chuẩn xác của Apple, nhà chế tác Thắng Eric cùng đội ngũ đã tiến hành phân tích, đo đạc và xử lý từng chi tiết trong thời gian gấp rút như đã công bố trước đó. Sau bóc tách, đội ngũ G’Ace International cho biết, khung sườn, cụm viền camera, khay SIM, các phím bấm vốn làm từ nhôm Series 7 và mặt lưng Ceramic Shield…

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới của nhà chế tác Việt - Ảnh 2.

Mẫu iPhone 17 Pro Max mạ vàng hoàn chỉnh

Ảnh: T.L

Để nâng cao độ bền cũng như tính thẩm mỹ, G’Ace quyết định thay thế mặt lưng bằng thép không gỉ 304L, được cắt mài chính xác, đánh bóng thủ công đến độ hoàn hảo rồi mới phủ vàng. Toàn bộ khung nhôm Series 7 của máy cũng được xử lý bằng công nghệ đánh bóng vi điểm, sau đó phủ hợp kim và vàng hồng 18K (68,3%).

Đặc biệt, những chi tiết nhỏ như cụm viền camera, phím bấm hay logo Táo đều được gia công CNC từ Titanium GR5, mang đến sự bền bỉ vượt trội và độ hoàn thiện tinh xảo. Nhờ vậy, mỗi góc cạnh của thiết bị đều đạt độ chính xác cao, giữ được sự đồng bộ với thiết kế gốc nhưng lại khoác lên diện mạo xa xỉ hoàn toàn mới.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới của nhà chế tác Việt - Ảnh 3.

Mọi góc cạnh của máy đều được làm hoàn thiện

Ảnh: T.L

Sự đam mê từ nhà chế tác Việt

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, điều khiến sản phẩm này trở nên đặc biệt nằm ở niềm đam mê và tâm huyết của nhà chế tác. Theo nhà chế tác Thắng Eric, việc đưa vàng, titanium hay thậm chí kim cương vào iPhone không nhằm mục đích phô trương vật chất mà là nâng cao giá trị trải nghiệm, biến chiếc điện thoại vốn là công cụ công nghệ thành một biểu tượng sống, phản chiếu đẳng cấp và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới của nhà chế tác Việt - Ảnh 4.

Mỗi sản phẩm hoàn thiện đều được đánh dấu cẩn thận

Ảnh: T.L

Ông chia sẻ: “Mỗi chiếc iPhone khi qua bàn tay chế tác của chúng tôi không chỉ đơn thuần là một thiết bị, mà còn trở thành tuyên ngôn cá tính, biểu tượng phong cách và câu chuyện riêng của từng chủ nhân. Tôi cùng đội ngũ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 ngày để tạo ra tác phẩm này, với niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những kiệt tác mang giá trị quốc tế”.

Với phiên bản MONARCH, iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên trên thế giới không chỉ là minh chứng cho kỹ thuật chế tác tinh xảo, mà còn là niềm tự hào khi tên tuổi Việt Nam được khắc ghi trong một cột mốc toàn cầu, nơi công nghệ và nghệ thuật hòa quyện thành kiệt tác.

Tin liên quan

Cần bao nhiêu ngày làm việc mới đủ tiền mua iPhone 17 Pro?

Cần bao nhiêu ngày làm việc mới đủ tiền mua iPhone 17 Pro?

Tạp chí World of Statistics đã sử dụng chiếc iPhone 17 Pro (256 GB) làm chuẩn mực để tính toán chỉ số khả năng chi trả của người lao động.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Mạ vàng iPhone 17 IOS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận