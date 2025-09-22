Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới của nhà chế tác Việt

Tác phẩm được thực hiện bởi nhà chế tác Thắng Eric, sáng lập thương hiệu G’Ace International. Đặc biệt toàn bộ quy trình chế tác chỉ hoàn thành trong 2 ngày liên tục, một kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay.



Nhà chế tác Thắng Eric bên chiếc iPhone 17 vàng đầu tiên thế giới Ảnh: T.L



Ngay khi ra mắt, phiên bản iPhone đặc biệt này gây ấn tượng với bề mặt sáng bóng, sự kết hợp hài hòa giữa kim loại cao cấp và lớp mạ vàng hồng 18K. Đây là tác phẩm mở màn cho bộ sưu tập “MONARCH”, giới hạn chỉ 199 chiếc toàn cầu, mang đậm dấu ấn “made in Vietnam”.

Kỷ lục hoàn thành chỉ sau 2 ngày chế tác liên tục

Để giữ nguyên tinh thần thiết kế chuẩn xác của Apple, nhà chế tác Thắng Eric cùng đội ngũ đã tiến hành phân tích, đo đạc và xử lý từng chi tiết trong thời gian gấp rút như đã công bố trước đó. Sau bóc tách, đội ngũ G’Ace International cho biết, khung sườn, cụm viền camera, khay SIM, các phím bấm vốn làm từ nhôm Series 7 và mặt lưng Ceramic Shield…



Mẫu iPhone 17 Pro Max mạ vàng hoàn chỉnh

Ảnh: T.L



Để nâng cao độ bền cũng như tính thẩm mỹ, G’Ace quyết định thay thế mặt lưng bằng thép không gỉ 304L, được cắt mài chính xác, đánh bóng thủ công đến độ hoàn hảo rồi mới phủ vàng. Toàn bộ khung nhôm Series 7 của máy cũng được xử lý bằng công nghệ đánh bóng vi điểm, sau đó phủ hợp kim và vàng hồng 18K (68,3%).

Đặc biệt, những chi tiết nhỏ như cụm viền camera, phím bấm hay logo Táo đều được gia công CNC từ Titanium GR5, mang đến sự bền bỉ vượt trội và độ hoàn thiện tinh xảo. Nhờ vậy, mỗi góc cạnh của thiết bị đều đạt độ chính xác cao, giữ được sự đồng bộ với thiết kế gốc nhưng lại khoác lên diện mạo xa xỉ hoàn toàn mới.

Mọi góc cạnh của máy đều được làm hoàn thiện

Ảnh: T.L



Sự đam mê từ nhà chế tác Việt

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, điều khiến sản phẩm này trở nên đặc biệt nằm ở niềm đam mê và tâm huyết của nhà chế tác. Theo nhà chế tác Thắng Eric, việc đưa vàng, titanium hay thậm chí kim cương vào iPhone không nhằm mục đích phô trương vật chất mà là nâng cao giá trị trải nghiệm, biến chiếc điện thoại vốn là công cụ công nghệ thành một biểu tượng sống, phản chiếu đẳng cấp và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Mỗi sản phẩm hoàn thiện đều được đánh dấu cẩn thận

Ảnh: T.L



Ông chia sẻ: “Mỗi chiếc iPhone khi qua bàn tay chế tác của chúng tôi không chỉ đơn thuần là một thiết bị, mà còn trở thành tuyên ngôn cá tính, biểu tượng phong cách và câu chuyện riêng của từng chủ nhân. Tôi cùng đội ngũ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 ngày để tạo ra tác phẩm này, với niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những kiệt tác mang giá trị quốc tế”.

Với phiên bản MONARCH, iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên trên thế giới không chỉ là minh chứng cho kỹ thuật chế tác tinh xảo, mà còn là niềm tự hào khi tên tuổi Việt Nam được khắc ghi trong một cột mốc toàn cầu, nơi công nghệ và nghệ thuật hòa quyện thành kiệt tác.