Bí quyết kéo dài tuổi thọ iPhone

Với khả năng gọi điện, nhắn tin và hàng loạt ứng dụng phục vụ công việc, việc thiếu vắng iPhone có thể gây khó khăn. Tuy nhiên, như bất kỳ thiết bị công nghệ nào khác, iPhone cũng có thời gian sử dụng nhất định và không được thiết kế để tồn tại mãi mãi.

Pin iPhone có thể xuống cấp sau khoảng 3 năm sử dụng ẢNH: REUTERS

iPhone có thể 'sống tốt' trong bao lâu?

Theo dự đoán của Apple, một chiếc iPhone có thể hoạt động hiệu quả trong khoảng 3 năm, mặc dù nhiều mẫu có thể kéo dài hơn. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của iPhone là tình trạng pin. Đối với các mẫu iPhone 14 trở về trước, pin vẫn giữ được 80% dung lượng sau 500 chu kỳ sạc, trong khi pin của iPhone 15 trở lên có thể duy trì 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc. Việc thay thế pin là khả thi nhưng có thể tốn kém và không đáng nếu điện thoại đã có dấu hiệu hoạt động không ổn định.

Ngoài ra, các mẫu iPhone thế hệ cũ hơn sẽ không còn nhận được bản cập nhật iOS sau một thời gian nhất định. Mặc dù Apple chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thời gian này, nhưng một chiếc iPhone sẽ nhận được khoảng từ 6 đến 8 năm cập nhật, sau đó có thể trở nên kém tin cậy và dễ bị tấn công bảo mật.

Hãy từ bỏ thói quen sạc qua đêm cho iPhone ẢNH: REUTERS

Những nguyên tắc giúp iPhone luôn 'sống khỏe' qua năm tháng

Để kéo dài tuổi thọ của iPhone, người dùng cần chăm sóc thiết bị đúng cách bằng cách áp dụng một số mẹo hữu ích dưới đây.

Sạc pin hợp lý: Tránh sạc qua đêm và không nên để pin đạt 100%. Hãy giữ mức pin trong khoảng 20% đến 80% nhằm bảo vệ pin khỏi tình trạng chai.

Nhiệt độ tối ưu: Giữ iPhone và pin ở nhiệt độ từ 1,7 đến 35 độ C để ngăn ngừa hư hỏng.

Bảo vệ vật lý: Sử dụng miếng dán màn hình và ốp lưng để bảo vệ iPhone khỏi va đập và trầy xước.

Vệ sinh định kỳ: Thường xuyên vệ sinh các lỗ thông hơi, cổng sạc và khe hở để ngăn bụi bẩn xâm nhập.

Cập nhật phần mềm: Đảm bảo luôn cập nhật phần mềm để duy trì hiệu suất và bảo mật.

Quản lý dữ liệu: Giảm bớt lượng dữ liệu lưu trữ trên thiết bị để giảm tải cho CPU và RAM.

Việc chăm sóc một chiếc iPhone đã qua sử dụng là cần thiết để kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Bằng cách thực hiện những biện pháp đơn giản và có trách nhiệm, người dùng có thể giúp iPhone hoạt động lâu dài hơn.