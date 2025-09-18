Cách tiết kiệm pin khi nâng cấp iPhone lên iOS 26

Apple phát hành iOS 26 từ ngày 16.9 (giờ Việt Nam), mang đến nhiều tính năng mới cho iPhone. Hãng cho biết, nếu sau khi cập nhật, người dùng thấy pin iPhone tụt nhanh cũng là điều bình thường và chỉ mang tính tạm thời, không có gì đáng lo ngại.

Apple cho rằng việc nâng cấp iOS 26 gây tốn pin trong giai đoạn đầu sử dụng là "điều bình thường" Ảnh: chụp màn hình Cnet

“Điều này là bình thường, bởi thiết bị cần thời gian để hoàn tất quá trình thiết lập ở chế độ nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu và tệp tin cho công cụ tìm kiếm, tải về các gói tài nguyên mới, cập nhật ứng dụng. Sau khi hoàn tất cập nhật, đặc biệt là với một bản phát hành lớn, bạn có thể thấy pin tạm thời hao nhanh hơn và thiết bị nóng hơn”, Apple viết trên trang hỗ trợ.

Ngoài ra, thói quen sử dụng iPhone của từng người cũng có thể góp phần khiến pin giảm nhanh. Apple cho biết một số tính năng mới sẽ cần nhiều tài nguyên hệ thống hơn để hoạt động. Vì vậy, tùy vào mức độ sử dụng, chủ máy có thể nhận thấy hiệu suất hoặc thời lượng pin bị ảnh hưởng.

Thiết lập cần thiết để tiết kiệm pin trên iOS 26

Tuy xem là "điều bình thường" sau khi cập nhật hệ điều hành, iOS 26 vẫn có một vài tùy chọn để người dùng chủ động phương án tiết kiệm pin, đồng thời giảm tình trạng nóng máy.

Một trong những cách này là tắt giao diện Liquid Glass. Người dùng cần truy cập theo đường dẫn trên máy: Settings (Cài đặt) > Accesibility (Trợ năng) > Display & Text size (Hiển thị và Cỡ chữ) > Reduce Transparency (Giảm độ trong suốt), sau đó chuyển nút gạt sang On (hiển thị màu xanh lá). Biện pháp này sẽ đưa giao diện về gần giống với các phiên bản trước đó khi loại bỏ lớp giao diện kính trong của iOS 26.

Giảm độ trong suốt trên iOS 26 sẽ tắt giao diện Liquid Glass, giảm tiêu hao pin Ảnh: Anh Quân

Ngoài ra, người dùng có thể bật chế độ Công suất thích ứng (Adaptive Power) mới có trên iOS 26 theo hướng dẫn sau: Settings (Cài đặt) > Pin (Battery) > Power Mode (Chế độ nguồn) > Adaptive Power (Công suất thích ứng) và cũng gạt nút On. Theo Apple, khi tần suất sử dụng pin cao hơn bình thường, iPhone có thể kéo dài thời lượng pin bằng cách điều chỉnh hiệu năng, ví dụ giảm độ sáng màn hình, cho phép một số hoạt động diễn ra lâu hơn hoặc bật Chế độ nguồn điện thấp khi pin còn 20%.

Đây là một thay đổi "đáng giá" trên iOS 26 khi máy chủ động điều chỉnh, thay vì người dùng phải thao tác thủ công. Apdative Power sử dụng AI trên thiết bị để học thói quen sử dụng của người dùng qua thời gian và Apple cho biết có thể mất tới 7 ngày để hệ thống có thể hoàn toàn nắm bắt được thói quen của chủ thiết bị.