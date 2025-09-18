Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cách tiết kiệm pin khi nâng cấp iPhone lên iOS 26

Anh Quân
Anh Quân
18/09/2025 07:35 GMT+7

Nếu cho rằng giao diện Liquid Glass gây tốn pin trên iOS 26, người dùng có thể tắt bớt một vài tùy chọn trên hệ điều hành này để cải thiện vấn đề.

Apple phát hành iOS 26 từ ngày 16.9 (giờ Việt Nam), mang đến nhiều tính năng mới cho iPhone. Hãng cho biết, nếu sau khi cập nhật, người dùng thấy pin iPhone tụt nhanh cũng là điều bình thường và chỉ mang tính tạm thời, không có gì đáng lo ngại.

Cách tiết kiệm pin khi nâng cấp iPhone lên iOS 26 - Ảnh 1.

Apple cho rằng việc nâng cấp iOS 26 gây tốn pin trong giai đoạn đầu sử dụng là "điều bình thường"

Ảnh: chụp màn hình Cnet

“Điều này là bình thường, bởi thiết bị cần thời gian để hoàn tất quá trình thiết lập ở chế độ nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu và tệp tin cho công cụ tìm kiếm, tải về các gói tài nguyên mới, cập nhật ứng dụng. Sau khi hoàn tất cập nhật, đặc biệt là với một bản phát hành lớn, bạn có thể thấy pin tạm thời hao nhanh hơn và thiết bị nóng hơn”, Apple viết trên trang hỗ trợ.

Ngoài ra, thói quen sử dụng iPhone của từng người cũng có thể góp phần khiến pin giảm nhanh. Apple cho biết một số tính năng mới sẽ cần nhiều tài nguyên hệ thống hơn để hoạt động. Vì vậy, tùy vào mức độ sử dụng, chủ máy có thể nhận thấy hiệu suất hoặc thời lượng pin bị ảnh hưởng.

Thiết lập cần thiết để tiết kiệm pin trên iOS 26

Tuy xem là "điều bình thường" sau khi cập nhật hệ điều hành, iOS 26 vẫn có một vài tùy chọn để người dùng chủ động phương án tiết kiệm pin, đồng thời giảm tình trạng nóng máy.

Một trong những cách này là tắt giao diện Liquid Glass. Người dùng cần truy cập theo đường dẫn trên máy: Settings (Cài đặt) > Accesibility (Trợ năng) > Display & Text size (Hiển thị và Cỡ chữ) > Reduce Transparency (Giảm độ trong suốt), sau đó chuyển nút gạt sang On (hiển thị màu xanh lá). Biện pháp này sẽ đưa giao diện về gần giống với các phiên bản trước đó khi loại bỏ lớp giao diện kính trong của iOS 26.

Cách tiết kiệm pin khi nâng cấp iPhone lên iOS 26 - Ảnh 2.

Giảm độ trong suốt trên iOS 26 sẽ tắt giao diện Liquid Glass, giảm tiêu hao pin

Ảnh: Anh Quân

Ngoài ra, người dùng có thể bật chế độ Công suất thích ứng (Adaptive Power) mới có trên iOS 26 theo hướng dẫn sau: Settings (Cài đặt) > Pin (Battery) > Power Mode (Chế độ nguồn) > Adaptive Power (Công suất thích ứng) và cũng gạt nút On. Theo Apple, khi tần suất sử dụng pin cao hơn bình thường, iPhone có thể kéo dài thời lượng pin bằng cách điều chỉnh hiệu năng, ví dụ giảm độ sáng màn hình, cho phép một số hoạt động diễn ra lâu hơn hoặc bật Chế độ nguồn điện thấp khi pin còn 20%.

Đây là một thay đổi "đáng giá" trên iOS 26 khi máy chủ động điều chỉnh, thay vì người dùng phải thao tác thủ công. Apdative Power sử dụng AI trên thiết bị để học thói quen sử dụng của người dùng qua thời gian và Apple cho biết có thể mất tới 7 ngày để hệ thống có thể hoàn toàn nắm bắt được thói quen của chủ thiết bị.

Tin liên quan

Những tính năng nên thử sau khi cập nhật iOS 26

Những tính năng nên thử sau khi cập nhật iOS 26

Sau nhiều tháng thử nghiệm, Apple đã chính thức phát hành iOS 26, một bản cập nhật lớn cho hệ điều hành iPhone.

Khám phá thêm chủ đề

Apdative Power Apple IOS Giao diện LIQUID
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận