Những tính năng nên thử sau khi cập nhật iOS 26

iOS 26 không chỉ mang đến giao diện hoàn toàn mới mang tên Liquid Glass mà còn tích hợp nhiều cải tiến và tiện ích đáng chú ý.

Giao diện Liquid Glass nổi bật của iOS 26

Liquid Glass là thiết kế giao diện mới của Apple mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Từ thông báo, ứng dụng, đến menu và nút bấm, tất cả đều được thiết kế trong suốt và phân lớp tạo nên một diện mạo bắt mắt. Sau khi cập nhật, hiệu ứng kính khiến các biểu tượng trông như đang chuyển động theo chiều sâu khi nghiêng màn hình.

Liquid Glass chính là điểm nhấn của iOS 26 ẢNH: APPLE

Các thành phần giao diện cũng phát sáng hoặc mờ dần tùy theo nội dung nền mang lại cảm giác mượt mà và gần như ba chiều. Đây là một sự thay đổi lớn về mặt thẩm mỹ so với thiết kế phẳng, tĩnh của các phiên bản iOS trước.

Nhiều tính năng nhắn tin mới

Với iOS 26, ứng dụng Messages đã trở nên tùy chỉnh hơn bao giờ hết. Người dùng có thể thay đổi hình nền cho các cuộc trò chuyện bằng cách chọn từ các tùy chọn cài sẵn hoặc sử dụng ảnh từ thư viện cá nhân. Việc sắp xếp lại các mục trên thanh menu cũng trở nên dễ dàng hơn với tính năng kéo/thả, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các tùy chọn yêu thích mà không cần cuộn theo thứ tự mặc định.

Ngoài ra, một số tính năng mới đáng chú ý bao gồm:

Bình chọn: Cho phép gửi thăm dò ý kiến đến một người hoặc nhóm, với khả năng thêm nhiều lựa chọn ngay cả sau khi đã gửi.

Chỉ báo nhập liệu: Giúp người dùng thấy ai đang nhập liệu trong tin nhắn nhóm hoặc trong các cuộc trò chuyện riêng.

Tổng thể, những nâng cấp này đã biến ứng dụng Messages trở thành một trong những cải tiến quan trọng nhất trong iOS 26, bên cạnh giao diện Liquid Glass.

Giao diện camera được tinh chỉnh

Apple đã cải tiến giao diện ứng dụng Camera trên iOS 26, giúp việc chụp ảnh bằng một tay trở nên dễ dàng hơn. Các phím điều khiển đã được di chuyển gần ngón tay cái, cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ chụp ảnh và quay video chỉ bằng một cú vuốt.

Ứng dụng camera được làm mới trên iOS 26 ẢNH: PCMAG

Giao diện gọn gàng và đơn giản hơn giúp người dùng dễ dàng truy cập các công cụ như đèn flash và chế độ ban đêm chỉ với một lần chạm. Người dùng cũng có thể điều chỉnh độ phơi sáng trước khi chụp.

Thiết kế lại ứng dụng Ảnh

Sau những phản hồi tiêu cực về ứng dụng Photos trên iOS 18, Apple đã lắng nghe và cải thiện giao diện trên iOS 26. Giao diện mới tập trung vào hai tab chính: một cho toàn bộ thư viện ảnh và một cho album cùng các loại phương tiện khác. Việc sắp xếp này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm mà không cần phải lướt qua nhiều menu phức tạp.

Nâng cao khả năng cá nhân hóa màn hình

Hơn nữa, Apple cũng mang đến iOS 26 khả năng cá nhân hóa màn hình khóa thông minh hơn. Tính năng Ảnh ngẫu nhiên cho phép màn hình khóa tự động chuyển đổi giữa các hình ảnh, với phông chữ và kích thước đồng hồ thay đổi phù hợp với hình nền. Hiệu ứng chuyển động 3D khi nghiêng điện thoại cũng làm cho màn hình khóa trở nên sống động hơn.

Các tiện ích trên màn hình khóa giờ đây hoạt động ngay cả khi sử dụng hình nền hiệu ứng chiều sâu, điều mà trước đây không thể thực hiện. Các yếu tố như chữ số thời gian có thiết kế trong suốt, bóng bẩy, phù hợp với chủ đề Liquid Glass, tạo nên một trải nghiệm trực quan hơn.