Những thiết lập cần thực hiện với Liquid Glass sau khi lên iOS 26

Một trong những thay đổi lớn nhất trong iOS 26 là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mang tên Liquid Glass, kết hợp nhiều yếu tố thiết kế từ các hệ điều hành khác của Apple. Đặc biệt, Liquid Glass cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện, giúp tạo dấu ấn riêng cho chiếc iPhone của mình.

iOS 26 mang đến ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hấp dẫn ẢNH: TOM'S GUIDE

Để bắt đầu làm quen dần với Liquid Glass, người dùng có thể nắm bắt một số thiết lập cần thiết với giao diện hoàn toàn mới của iOS 26.

Tùy chỉnh màn hình khóa

Màn hình khóa là nơi thể hiện rõ nét nhất các yếu tố thiết kế của Liquid Glass. Người dùng có thể tùy chỉnh các tiện ích, đồng hồ và thông báo với độ trong suốt đặc trưng. Để thực hiện, chỉ cần mở khóa điện thoại, giữ màn hình khóa và nhấn nút Customize. Tại đây, người dùng có thể thay đổi phông chữ, màu sắc và độ trong suốt của đồng hồ bằng cách sử dụng nút chuyển đổi Glass và Solid.

Biểu tượng màn hình chính mới

Không chỉ màn hình khóa, người dùng còn có thể tùy chỉnh các biểu tượng trên màn hình chính. Để sử dụng các biểu tượng mới, hãy giữ màn hình Home và nhấn vào nút Edit ở góc trên bên trái. Sau đó, chọn Customize để chọn kiểu biểu tượng mong muốn, bao gồm tùy chọn Clear - tùy chọn có thể hoạt động ở chế độ Light, Dark, hoặc thiết lập Auto.

Hình nền cho cuộc trò chuyện iMessage

Một điểm thú vị khác của Liquid Glass là khả năng thiết lập hình nền cho các cuộc trò chuyện trong ứng dụng Message. Để thực hiện, mở ứng dụng Message, chọn cuộc trò chuyện và chạm vào tên liên hệ ở đầu màn hình. Tại tab Backgrounds, người dùng có thể chọn từ các tùy chọn có sẵn hoặc từ ảnh trong thư viện, tạo thêm cá tính cho cuộc trò chuyện.

Người dùng có thể đặt hình nền cho giao diện trò chuyện của Message ẢNH: MACRUMORS

Sàng lọc cuộc gọi trên iOS 26

Mặc dù không phải là một phần của Liquid Glass, tính năng Call Screening mới trên iOS 26 hứa hẹn sẽ rất hữu ích. Để bật tính năng này, vào ứng dụng Settings, chọn ứng dụng Phone và tìm mục Call Screening. Tại đây, người dùng có ba tùy chọn: Never (điện thoại sẽ đổ chuông cho mọi cuộc gọi), Ask Reason For Calling (AI sẽ hỏi lý do gọi) và Silence (chuyển cuộc gọi không xác định vào hộp thư thoại).

Với những tính năng mới này, iOS 26 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm người dùng thú vị và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.