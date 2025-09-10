Apple công bố thời điểm phát hành iOS 26

Theo tuyên bố từ Apple, người dùng sẽ có thể cài đặt iOS 26 cùng với iPadOS 26, watchOS 26 và macOS 26 trên các thiết bị tương thích từ ngày 15.9, thời điểm chúng chính thức kết thúc giai đoạn beta.

iOS 26 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass trong suốt và linh hoạt ẢNH: ENGADGET

Với các nền tảng hệ điều hành mới, Apple đã thực hiện hai thay đổi lớn. Đầu tiên, công ty chuyển sang ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass cho tất cả các thiết bị giúp mang đến một cuộc cách mạng trong thiết kế hệ điều hành với sự tập trung vào tính trong suốt và linh hoạt. Thay đổi lớn thứ hai là hệ thống đặt tên cho các phiên bản hệ điều hành khi chuyển từ iOS 18 sang iOS 26. Mặc dù điều này có thể gây khó khăn cho một số người dùng, tuy nhiên Apple đã đồng bộ hóa số phiên bản với năm phát hành để tạo sự nhất quán.

Những thiết bị tương thích iOS 26

Bên cạnh dòng iPhone 17 sẽ được cài đặt sẵn iOS 26 khi phát hành, người dùng các mẫu iPhone đời cũ cũng có thể tải xuống phiên bản này. Các mẫu iPhone tương thích bao gồm dòng iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên.

Đối với watchOS 26, hệ điều hành này sẽ có sẵn trên các thiết bị mới nhất của Apple, bao gồm Apple Watch SE thế hệ thứ hai, Apple Watch Series 6 trở lên và tất cả phiên bản Apple Watch Ultra.

Tuy nhiên, việc cài đặt iPadOS 26 và macOS 26 có phần phức tạp hơn. Để trải nghiệm macOS 26 (còn gọi là macOS Tahoe), người dùng cần sở hữu một trong các mẫu máy Mac sau: MacBook Air (2020 trở lên), MacBook Pro (2020 trở lên), MacBook Pro 16 inch (2019), MacBook Pro 13 inch (2020 với 4 cổng Thunderbolt 3), iMac (2020 trở lên), Mac mini (2020 trở lên), Mac Studio (2022 trở lên) và Mac Pro (2019 trở lên).

Đối với iPadOS 26, phiên bản này có thể được sử dụng trên các mẫu iPad sau: iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 1 trở lên), iPad Air (M2 và M3), iPad Air (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad (A16), iPad (thế hệ thứ 8 trở lên) và iPad mini (A17 Pro, thế hệ thứ 5 trở lên).