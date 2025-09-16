Apple phát hành iOS 26 và loạt hệ điều hành mới

Người dùng iPhone 11 trở về sau, bao gồm cả iPhone SE thế hệ thứ hai, có thể tải và cài đặt iOS 26 bằng cách vào ứng dụng Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm. Tại đây, Apple cung cấp cho người dùng hai lựa chọn, gồm cập nhật lên iOS 18.7 hoặc nâng cấp lên iOS 26.

Người dùng iPhone tại Việt Nam hiện có thể tải về và cài đặt iOS 26 ẢNH: K. VĂN

Tất cả các bản cập nhật này đều mang đến ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới dễ nhận thấy nhất trên iOS, iPadOS và macOS. Apple cũng đã tinh chỉnh giao diện người dùng cho watchOS, tvOS và visionOS, mang đến cho người dùng những biểu tượng trong suốt mới, Control Center được thiết kế lại và giao diện ứng dụng mới.

Không chỉ riêng iOS 26

Đặc biệt, iPadOS 26 tập trung vào các tính năng đa nhiệm và năng suất, với hệ thống xếp ô cửa sổ mới, ứng dụng Preview để ký tài liệu và phác thảo, cùng các tính năng Apple Intelligence được cải tiến nhờ ChatGPT. Trong khi đó, macOS Tahoe mang đến các chức năng Continuity được cải tiến và tìm kiếm Spotlight được nâng cấp, đồng thời đánh dấu bản cập nhật lớn cuối cùng cho máy Mac Intel, với macOS 27 chỉ cung cấp cho máy tính Apple Silicon.

Liquid Glass chính là ngôn ngữ thiết kế chung trên các nền tảng mới của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Về watchOS 26, người dùng Apple Watch sẽ được trải nghiệm tính năng Workout Buddy mới, yêu cầu iPhone 15 Pro hoặc mới hơn ở gần để tăng cường động lực từ huấn luyện viên AI (trí tuệ nhân tạo). Nền tảng tvOS 26 cũng được cải tiến giúp việc tìm kiếm nội dung mới trở nên dễ dàng hơn với ứng dụng Apple TV được thiết kế lại và quy trình đăng nhập vào dịch vụ phát trực tuyến nhanh hơn.

Cuối cùng, visionOS 26 mang đến trải nghiệm không gian mới với các tính năng như Spatial Widgets, Spatial Scenes, Spatial Browsing và Shared Spatial Experiences, giúp người dùng Vision Pro có trải nghiệm sống động hơn và kết nối với người khác trong môi trường thực tế hỗn hợp. Một trong những cải tiến đáng chú ý là Persona giờ đây trở nên tự nhiên và chân thực hơn.