iOS 26 và iPadOS 26 bỏ rơi nhiều mẫu iPhone và iPad

Mặc dù Apple đã nổi tiếng với việc hỗ trợ phần cứng trong nhiều năm sau khi phát hành, nhưng thời điểm ngừng hỗ trợ cuối cùng cũng đến với một số mẫu iPhone và iPad khi hệ điều hành mới được công bố. Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2025, Apple đã công bố danh sách các thiết bị được hỗ trợ cho iOS 26 và iPadOS 26 với nhiều mẫu đời cũ hiện không còn nằm trong danh sách.

iOS 26 sẽ chỉ hoạt động trên các mẫu iPhone 11 trở về sau ẢNH: APPLE

Vào năm ngoái, Apple không ngừng hỗ trợ bất kỳ mẫu iPhone nào nhằm cho phép tất cả các mẫu iPhone có thể nâng cấp lên iOS 17 cũng có thể nhận được iOS 18. Tuy nhiên, năm nay tình hình đã thay đổi khi ba mẫu iPhone cũ hơn sẽ không nhận được bản cập nhật iOS 26, bao gồm iPhone Xr, Xs và Xs Max.

Các mẫu iPhone tương thích với iOS 26

Theo Apple, danh sách đầy đủ các mẫu iPhone được hỗ trợ cho iOS 26 bao gồm iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (thế hệ thứ 2 và 3), 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max và 16e.

Cần lưu ý rằng iPhone Xr, Xs và Xs Max đã bước sang tuổi thứ bảy, vì vậy việc Apple ngừng hỗ trợ chúng không phải là điều bất ngờ. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục phát hành các bản cập nhật bảo mật cho những mẫu iPhone cũ hơn không còn được hỗ trợ nhằm giúp người dùng yên tâm hơn dù không nhận được phiên bản iOS mới nhất.

Apple tích hợp ChatGPT trên mọi nền tảng

Ngoài ra, chúng ta cũng đang chờ đợi dòng sản phẩm iPhone tiếp theo sẽ được cài đặt sẵn iOS 26. Theo các tin đồn, Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max vào mùa thu năm nay, cũng như bổ sung cái tên iPhone 17e vào đầu năm sau.

Về phần iPad, người dùng iPad thế hệ thứ 7 sẽ không thể cập nhật lên iPadOS 26. Điều này có nghĩa hầu hết các mẫu iPad chạy iPadOS 18 đều có thể cập nhật lên iPadOS 26, bao gồm iPad Pro M4, iPad Pro 11 inch, iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3 hoặc mới hơn), iPad Air (thế hệ thứ 3 hoặc mới hơn), iPad mini (thế hệ thứ 5 trở lên) và iPad (thế hệ thứ 8 trở lên).