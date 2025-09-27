iPhone 17 gặp lỗi nghiêm trọng, Apple chưa hẹn ngày sửa

Tuy nhiên, giống như thường lệ, các sản phẩm mới của Apple không tránh khỏi một số trục trặc khi công ty mới đây xác nhận một lỗi nghiêm trọng liên quan đến tính năng Apple Intelligence trên iPhone 17.

Có một số giải pháp người dùng iPhone 17 có thể tạm thời khắc phục ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ trang hỗ trợ cộng đồng của Apple, một người dùng chia sẻ đã trải nghiệm iPhone 17 Pro mà không gặp vấn đề gì trong những ngày đầu. Tuy nhiên, sau vài ngày sử dụng, thiết bị này thông báo rằng cần tải xuống các mô hình Apple Intelligence, mặc dù chúng đã được cài đặt và chiếm tới 6,59 GB bộ nhớ. Nhiều người dùng khác cũng báo cáo tình trạng tương tự, với một số cho biết thiết bị của họ "bị kẹt khi tải xuống" dù đã thực hiện các bước khắc phục theo hướng dẫn của bộ phận hỗ trợ của Apple.

Sự cố AI tiếp tục làm khó iPhone 17

Mặc dù Apple đã thừa nhận sự cố này, công ty vẫn chưa công bố thời gian dự kiến cho bản sửa lỗi. Đây là một thách thức khác trong hành trình phát triển tính năng hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) của Apple. Trước đó, một số người dùng đã gặp phải tình trạng Apple Intelligence tự động biến mất khỏi thiết bị mà họ không hề hay biết. Thêm vào đó, tính năng Siri đôi khi cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Dù gặp phải những khó khăn này, nhiều người vẫn háo hức chờ đợi những gì Apple Intelligence có thể mang lại. Nếu đang gặp phải vấn đề tương tự trên iPhone 17, có một số giải pháp tạm thời mà người dùng đã thử và thành công. Theo đó, mọi người có thể thử tắt dữ liệu di động hoặc Wi-Fi để kích hoạt lại quá trình tải xuống.

Nếu không hiệu quả, hãy thử thay đổi ngôn ngữ của thiết bị hoặc bật chế độ máy bay rồi tắt đi. Một lựa chọn khác là khôi phục cài đặt gốc cho iPhone, mặc dù điều này sẽ mất thời gian để thiết lập lại.

Apple đang phát triển phiên bản iOS 26 tiếp theo, hy vọng các vấn đề này sẽ được giải quyết trong thời gian tới.