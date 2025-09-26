Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Làm ngơ trước vi phạm lao động, Apple hứng bão chỉ trích khiến iPhone 17 'mất điểm'

Kiến Văn
Kiến Văn
26/09/2025 10:28 GMT+7

Apple bị tố cáo đã làm ngơ trước những hoạt động vi phạm quyền lao động và quy định pháp luật địa phương tại một nhà máy sản xuất iPhone 17.

Theo báo cáo từ China Labor Watch, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, công nhân nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu (Trung Quốc) - nơi sản xuất iPhone 17 - đã phải đối mặt với áp lực làm việc khắc nghiệt. Tổ chức này cáo buộc nhiều vi phạm quyền lao động và quy định pháp luật địa phương đã xảy ra để đảm bảo tiến độ sản xuất mẫu iPhone mới nhất của Apple.

Apple hứng bão chỉ trích khiến iPhone 17 'mất điểm' - Ảnh 1.

Để bắt kịp tiến độ ra mắt iPhone 17, Apple đã 'dung túng' cho các sai phạm của nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu?

ẢNH: PHONEARENA

Đáng chú ý, hơn 50% lực lượng lao động tại nhà máy là công nhân tạm thời, cao gấp 5 lần giới hạn lao động hợp pháp theo luật Trung Quốc. Thậm chí, nhiều công nhân bị ép làm ca đêm với mức lương thấp, bị giữ lương trong nhiều tuần và phải làm việc quá giờ quy định. Họ cũng không thể nghỉ việc vì cơ cấu trả lương khiến họ không nhận được tiền cho những tuần đã làm.

Apple đối mặt bão chỉ trích từ nhà máy đến người dùng

Báo cáo cho biết, nhân viên Apple có mặt tại nhà máy và có thể đã biết về các vi phạm quyền lao động nhưng lại chọn cách làm ngơ. Những công nhân khiếu nại bị đe dọa công khai và giám sát chặt chẽ. Mặc dù Apple tuyên bố cam kết bảo vệ quyền lợi người lao động và đạo đức nghề nghiệp, công ty chỉ tiến hành tự điều tra nội bộ tại nhà máy.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Môi trường làm việc căng thẳng này được cho là nhằm kịp tiến độ ra mắt iPhone 17 Pro và iPhone Air vào tháng 9. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này không chỉ dính bê bối về lao động mà còn vướng loạt phê bình về chất lượng: iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bị cho là dễ trầy xước do khung nhôm mới, trong khi nhiều người dùng cũng phản ánh sự cố kết nối mạng di động.

Tin liên quan

Apple lên tiếng về sự cố iPhone 17 Pro 'dễ trầy xước'

Apple lên tiếng về sự cố iPhone 17 Pro 'dễ trầy xước'

Ngay sau khi iPhone 17 và iPhone Air được phát hành, hashtag "scratchgate" đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Foxconn trung quốc nhà máy Iphone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận