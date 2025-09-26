Làm ngơ trước vi phạm lao động, Apple hứng bão chỉ trích khiến iPhone 17 'mất điểm'

Theo báo cáo từ China Labor Watch, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, công nhân nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu (Trung Quốc) - nơi sản xuất iPhone 17 - đã phải đối mặt với áp lực làm việc khắc nghiệt. Tổ chức này cáo buộc nhiều vi phạm quyền lao động và quy định pháp luật địa phương đã xảy ra để đảm bảo tiến độ sản xuất mẫu iPhone mới nhất của Apple.

Để bắt kịp tiến độ ra mắt iPhone 17, Apple đã 'dung túng' cho các sai phạm của nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu? ẢNH: PHONEARENA

Đáng chú ý, hơn 50% lực lượng lao động tại nhà máy là công nhân tạm thời, cao gấp 5 lần giới hạn lao động hợp pháp theo luật Trung Quốc. Thậm chí, nhiều công nhân bị ép làm ca đêm với mức lương thấp, bị giữ lương trong nhiều tuần và phải làm việc quá giờ quy định. Họ cũng không thể nghỉ việc vì cơ cấu trả lương khiến họ không nhận được tiền cho những tuần đã làm.

Apple đối mặt bão chỉ trích từ nhà máy đến người dùng

Báo cáo cho biết, nhân viên Apple có mặt tại nhà máy và có thể đã biết về các vi phạm quyền lao động nhưng lại chọn cách làm ngơ. Những công nhân khiếu nại bị đe dọa công khai và giám sát chặt chẽ. Mặc dù Apple tuyên bố cam kết bảo vệ quyền lợi người lao động và đạo đức nghề nghiệp, công ty chỉ tiến hành tự điều tra nội bộ tại nhà máy.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Môi trường làm việc căng thẳng này được cho là nhằm kịp tiến độ ra mắt iPhone 17 Pro và iPhone Air vào tháng 9. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này không chỉ dính bê bối về lao động mà còn vướng loạt phê bình về chất lượng: iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bị cho là dễ trầy xước do khung nhôm mới, trong khi nhiều người dùng cũng phản ánh sự cố kết nối mạng di động.