iPhone 17 mở bán, nhiều mẫu máy iPhone cũ đồng loạt giảm giá

Theo ghi nhận từ nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam, trong tuần đầu mở bán chính thức, lượng đơn đặt hàng iPhone 17, iPhone Air tăng mạnh. Sức nóng từ thế hệ iPhone mới không chỉ thúc đẩy doanh số bán hàng của các đại lý, mà còn tác động đến thị trường iPhone đã qua sử dụng.

Nguồn cung iPhone đã qua sử dụng cũng đang tăng mạnh khi nhiều khách hàng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air nên chọn hình thức “Thu cũ - Đổi mới”.



Để cạnh tranh trong mùa cao điểm, các đại lý đã lên kế hoạch điều chỉnh giá các mẫu iPhone cũ nhằm kích cầu và đón đầu xu hướng lên đời thiết bị. Đây được xem là thời điểm tốt để khách hàng tìm được iPhone đúng model, màu sắc và dung lượng mong muốn, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa tối ưu ngân sách.

Giá iPhone cũ đang được giảm sau khi thế hệ iPhone 17 được chào bán

Ảnh: CTV



iPhone cũ dòng cao cấp giảm giá sâu giữa sức nóng iPhone mới

“Ngay sau thời điểm iPhone 17 ra mắt, nhu cầu khách hàng tìm mua iPhone cũ tại Viện Di Động tăng mạnh so với tháng trước. Các model máy cũ như iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 14 Plus hiện được khách hàng quan tâm nhiều nhất”, đại diện Viện Di Động cho biết.

Theo ghi nhận tại hệ thống Viện Di Động, trong tháng 9, lượng khách hàng tìm hiểu các dòng iPhone 15 Pro Max cũ và iPhone 16 Pro Max cũ tăng đến 15% so với cùng kỳ tháng trước.

Thời điểm iPhone mới ra mắt, các mẫu flagship đời trước trở nên “đắt giá”, nhờ giá bán giảm sâu nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ, camera chất lượng cao và khả năng tương thích với các phiên bản iOS mới nhất.

Đơn cử, iPhone 16 Pro Max cũ giá chỉ còn từ 23,5 triệu đồng, iPhone 16 Pro cũ giá từ 20,5 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ giá chỉ từ 22 triệu đồng, iPhone 11 Pro cũ giá chỉ từ 4,5 triệu đồng…

iPhone cũ bản tiêu chuẩn giá từ 3,3 triệu đồng

Các mẫu iPhone bản thường như iPhone 13, iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường, được nhiều người dùng ưu tiên khi nâng cấp. Đây là những sự lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và giá bán, phù hợp với nhóm khách hàng muốn nâng cấp lên model iPhone cao hơn.



Nhiều mẫu iPhone cũ tại Viện Di Động đang được điều chỉnh giá bán

Ảnh: CTV



Trong đó, iPhone 13 được tích hợp chip A15 Bionic có khả năng xử lý tốt đa nhiệm mà vẫn tiết kiệm pin là lựa chọn của nhiều khách hàng. Thiết bị có hệ thống camera kép 12 MP với cảm biến hiện đại, đảm bảo hình ảnh, video chất lượng cao hơn. Người dùng hiện có thể mua iPhone 13 đã qua sử dụng với giá chỉ từ 7 triệu đồng tại Viện Di Động.



iPhone 12 Mini cũ hiện có giá chỉ từ 3,3 triệu đồng, phù hợp cho người mới trải nghiệm iPhone. Ở phân khúc cao hơn, iPhone 14 Plus cũ có giá từ 10 triệu đồng và iPhone 15 Plus cũ chỉ từ 13 triệu đồng, mang đến hiệu năng mạnh mẽ cùng trải nghiệm tiệm cận các dòng flagship nhưng với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể.

Để tạo sự yên tâm cho khách hàng khi lên đời iPhone, Viện Di Động áp dụng loạt chính sách hậu mãi. Khách hàng được bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, đồng thời dùng thử miễn phí 7 ngày để kiểm tra loa, màn hình, hiệu năng pin... Trong thời gian dùng thử, trường hợp máy bị hư hỏng, lỗi hoặc thậm chí khách hàng không còn nhu cầu có thể được đổi - trả - hoàn máy.