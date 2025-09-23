Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Liquid Glass khiến pin iPhone hao hụt tới 13%?

Kiến Văn
23/09/2025 21:07 GMT+7

Một trong những nỗi lo ngại lớn nhất của người dùng đối với iOS 26 chính là giao diện người dùng mới mang tên Liquid Glass.

Đã có nhiều tranh cãi từ cộng đồng người dùng, với nhiều phản hồi trái chiều về tính năng Liquid Glass có thể dẫn đến việc hao tốn pin. Quan trọng hơn, người dùng không thể quay lại giao diện iOS 18 sau khi đã nâng cấp lên iOS 26, mặc dù có một số tùy chọn để giảm độ trong suốt của Liquid Glass.

Liquid Glass khiến pin iPhone hao hụt tới 13%? - Ảnh 1.

Liquid Glass mang đến giao diện trong suốt đẹp mắt cho người dùng iPhone

ẢNH: GIZMODO

Chỉ vài ngày sau khi iOS 26 ra mắt, kênh YouTube In Depth Tech Reviews đã tiến hành một bài kiểm tra để so sánh mức tiêu thụ pin giữa iOS 26 và iOS 18. Kết quả cho thấy iPhone 16 Pro Max chạy iOS 26 tiêu tốn 13% pin nhiều hơn so với phiên bản chạy iOS 18 khi thực hiện cùng một tác vụ. Trong khi đó, iPhone chạy iOS 26 cũng có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với phiên bản cũ.

Trong quá trình thử nghiệm, YouTuber này đã thực hiện bốn thao tác cơ bản trên cả hai phiên bản iOS, bao gồm kéo Trung tâm thông báo, mở và đóng ứng dụng Safari, cuộn trong ứng dụng Ảnh và mở khóa iPhone. Mỗi thao tác được lặp lại 150 lần, tương đương với số lần trung bình mà người dùng smartphone sử dụng điện thoại trong một ngày.

iPhone nóng hơn, pin tụt nhanh hơn khi dùng Liquid Glass

Kết quả cho thấy Liquid Glass tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, dẫn đến việc pin hao hụt nhanh chóng và thiết bị nóng lên sau mỗi tác vụ. Mặc dù bài kiểm tra không hoàn toàn khoa học và có một số yếu tố chưa được kiểm soát, kết quả vẫn đáng để quan tâm.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Mặc dù Apple đã không đề cập đến những lo ngại về thời lượng pin liên quan đến Liquid Glass trong hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2025, nhưng tuần trước, công ty đã phát hành tài liệu hỗ trợ cảnh báo người dùng về "ảnh hưởng tạm thời đến thời lượng pin và hiệu suất nhiệt" sau khi cập nhật lên iOS 26. Apple cho biết hiện tượng này là bình thường và một số tính năng có thể yêu cầu thêm tài nguyên từ thiết bị, dẫn đến ảnh hưởng nhỏ đến hiệu suất và thời lượng pin.

Với những thông tin này, người dùng iPhone cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nâng cấp lên iOS 26.

