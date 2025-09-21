Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

iOS 26 biến việc đổi iPhone 17 thành ác mộng

Kiến Văn
Kiến Văn
21/09/2025 08:22 GMT+7

Nếu đang có ý định đổi chiếc iPhone cũ để sở hữu iPhone 17 mà Apple vừa mở bán, người dùng có thể gặp sự bực bội.

Một vấn đề có thể khiến người dùng gặp khó khăn trong việc đổi iPhone cũ sang iPhone 17 chính là tính năng Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stock Device Protection) của iOS 26. Đây là tính năng được thiết kế để ngăn chặn kẻ trộm sử dụng điện thoại của người dùng.

iOS 26 biến việc đổi iPhone 17 thành ác mộng - Ảnh 1.

iPhone 17 đã bắt đầu đến tay khách hàng Việt Nam vào ngày 19.9

ẢNH: T.L

Nếu không ở một địa điểm đáng tin cậy, người dùng sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trên điện thoại trong vòng một giờ. Điều này có nghĩa người dùng sẽ không thể tắt dịch vụ theo dõi Find My - một tính năng quan trọng trong việc bảo vệ thiết bị.

Người dùng cần làm gì trước khi đổi iPhone 17

Vấn đề là nhiều người dùng đã gặp phải tình huống khó khăn khi muốn đổi iPhone cũ tại các cửa hàng vì họ không thể thực hiện giao dịch khi Find My đang bật. Trong thực tế, Apple cũng đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình bán lại iPhone, nhưng trong bối cảnh đông đúc vào ngày ra mắt, không ít người đã bỏ lỡ thông tin quan trọng này.

Để tránh tình trạng này, người dùng cần phải tắt tính năng Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp trước khi đến cửa hàng bằng cách vào Cài đặt > Face ID & Mật mã > Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp, sau đó chuyển sang trạng thái Tắt. Bằng cách này, người dùng sẽ không phải chờ đợi một giờ đồng hồ để tắt tính năng này và có thể thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Ở Việt Nam, mặc dù Apple không có cửa hàng chính thức nhưng người dùng có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới tại các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR). Khi đến các cửa hàng AAR uy tín, người dùng sẽ nhận được quy trình định giá công khai và minh bạch, thậm chí tham gia chương trình này vẫn có thể nhận các ưu đãi đang áp dụng cho khách đặt trước iPhone 17 và iPhone Air.

