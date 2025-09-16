Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Apple cảnh báo người dùng iPhone trước khi cập nhật iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
16/09/2025 10:09 GMT+7

Rạng sáng 16.9, Apple đã chính thức phát hành các bản cập nhật lớn cho các hệ điều hành của mình, bao gồm iOS 26, iPadOS 26 và watchOS 26.

Hàng triệu người dùng iPhone và iPad sau khi cập nhật iOS 26 và iPadOS 26 sẽ nhận được trải nghiệm về các tính năng mới như Liquid Glass và cải tiến đa nhiệm. Tuy nhiên, người dùng iPhone cũng cần chuẩn bị cho những phàn nàn về thời lượng pin, một vấn đề thường gặp sau mỗi lần cập nhật.

Apple cảnh báo người dùng iPhone trước khi cập nhật iOS 26 - Ảnh 1.

iPhone có thể hao pin nhanh chóng trong những ngày đầu sau khi cập nhật iOS 26

ẢNH: K. VĂN

Vấn đề hao pin với iOS 26 không phải là mới

Trong một tài liệu hỗ trợ mới, Apple đã cảnh báo việc cài đặt iOS 26 hoặc bất kỳ bản cập nhật lớn nào khác có thể tạm thời làm giảm thời lượng pin của thiết bị. Tin vui là ảnh hưởng này thường chỉ là tạm thời và có thể dự đoán được. Lý do là vì sau khi cập nhật, iPhone sẽ thực hiện nhiều quy trình nền như lập chỉ mục dữ liệu, tải xuống tài nguyên bổ sung và cập nhật ứng dụng, điều này dẫn đến mức tiêu thụ pin cao hơn và nhiệt độ thiết bị có thể tăng.

Apple cũng thừa nhận rằng một số tính năng mới có thể tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Tuy nhiên, công ty cam kết rằng tác động đến hiệu suất và thời lượng pin sẽ không đáng kể và sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng của từng người dùng.

Trong tài liệu chính thức, Apple cho biết: "Ngay sau khi hoàn tất cập nhật, người dùng có thể nhận thấy tác động tạm thời đến thời lượng pin và hiệu suất nhiệt. Điều này là bình thường vì thiết bị cần thời gian để hoàn tất quy trình thiết lập nền".

Nếu lo lắng về thời lượng pin của iPhone, người dùng có thể cân nhắc việc chờ đợi thêm một thời gian trước khi nâng cấp. Apple không ép buộc người dùng phải cập nhật lên phiên bản mới nhất và cho phép người dùng tiếp tục sử dụng iOS 18 khi công ty phát hành đồng thời với iOS 18.7. Việc chờ đợi một vài bản cập nhật sửa lỗi là một cách hợp lý mà nhiều người dùng đã lựa chọn.

Apple phát hành iOS 26 và loạt hệ điều hành mới

Apple phát hành iOS 26 và loạt hệ điều hành mới

Sau ba tháng thử nghiệm, Apple đã chính thức phát hành các phiên bản iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 và visionOS 26 đến tất cả mọi người.

