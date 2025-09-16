Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do người dùng iPhone chưa nên nâng cấp iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
16/09/2025 08:55 GMT+7

Người dùng iPhone có thể cần phải trì hoãn nâng cấp lên iOS 26 mà Apple vừa phát hành vì một số lý do nhất định.

Cùng với iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 và visionOS 26, iOS 26 mang đến ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới, bên cạnh một số cập nhật ứng dụng quan trọng. Đặc biệt, iPad sẽ có hệ thống quản lý cửa sổ được thiết kế lại.

Những lý do người dùng iPhone chưa nên nâng cấp iOS 26 - Ảnh 1.

Liquid Glass là điểm nhấn đáng chú ý nhất của iOS 26

ẢNH: Chụp màn hình

Dẫu vậy, nếu người dùng đang sử dụng iPhone 16 trở về trước (iPhone 17 được cài đặt sẵn iOS 26), tốt hơn hết là nên tạm hoãn cập nhật để có trải nghiệm nâng cấp mượt mà hơn sau vài tuần. Dưới đây là những lý do chính người dùng nên trì hoãn việc cập nhật hệ điều hành mới nhất của Apple.

Ngôn ngữ Liquid Glass vẫn đang hoàn thiện

Nhiều người dùng đã bày tỏ sự yêu thích với cảm giác chiều sâu, hiệu ứng động sống động và khả năng phản chiếu tiên tiến mà Liquid Glass mang lại. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Giống như các bản thiết kế phần mềm lớn trước đây, Liquid Glass vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục.

Mặc dù Apple đã giải quyết một số lo ngại về độ tương phản kém trong giao diện người dùng qua các bản iOS 26 beta trước đây, vẫn còn nhiều yếu tố cần được tinh chỉnh. Nhiều người dùng cho rằng, nếu chờ đợi thêm, trải nghiệm với Liquid Glass sẽ trở nên tinh tế và thú vị hơn.

Khả năng tiêu hao pin của iOS 26

Một vấn đề khác mà người dùng iOS 26 đang lo ngại là thời lượng pin. Các tính năng phản chiếu và khúc xạ giống như kính động có thể tiêu tốn nhiều pin hơn so với hiệu ứng làm mờ truyền thống.

Những lý do người dùng iPhone chưa nên nâng cấp iOS 26 - Ảnh 2.

iOS 26 có thể khiến nhiều iPhone hao pin nhanh chóng trong những ngày đầu

ẢNH: YAHOO

Điều này hoàn toàn có cơ sở khi mà trước đó, nhiều người dùng thử nghiệm phiên bản beta của iOS 26 đã phản ánh về việc thời lượng pin kém sau khi cập nhật, mặc dù Apple đã cải thiện vấn đề này trong các bản beta mới. Có khả năng những cải tiến về hiệu suất sẽ được triển khai sau khi ra mắt khiến người dùng không cần phải vội vàng cập nhật ngay.

Nỗi nhớ Slide Over

Đây không phải là thay đổi trên iOS 26 mà thuộc về iPad, nơi iPadOS 26 cho phép máy tính bảng của Apple trở nên giống Mac hơn. Hệ thống quản lý cửa sổ mới cho phép thay đổi kích thước và vị trí các cửa sổ ứng dụng một cách linh hoạt. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này đã dẫn đến việc loại bỏ tính năng Slide Over - một tính năng mà nhiều người dùng đã quen thuộc.

Slide Over cho phép người dùng tạo một vòng xoay cửa sổ ứng dụng cỡ iPhone, có thể thao tác và ẩn khỏi màn hình. Tính năng này hữu ích cho việc truy cập nhanh vào các ứng dụng như máy tính, bộ điều khiển đèn thông minh Philips Hue và các cuộc trò chuyện. Mặc dù người dùng mong muốn tận hưởng những lợi ích của quản lý cửa sổ chuẩn PC trên iPad, nhưng sự mất mát của Slide Over là điều đáng tiếc.

Những thiết lập cần thực hiện với Liquid Glass sau khi lên iOS 26

Những thiết lập cần thực hiện với Liquid Glass sau khi lên iOS 26

Apple sẽ chính thức phát hành iOS 26, hệ điều hành có nhiều cải tiến đáng chú ý, đến người dùng iPhone 11 trở lên vào ngày 15.9.

