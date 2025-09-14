Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Những việc cần chuẩn bị trước khi cập nhật iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
14/09/2025 20:31 GMT+7

Bên cạnh các mẫu iPhone mới được cài đặt sẵn iOS 26, người dùng các mẫu iPhone 11 trở lên cũng có thể tải xuống bản cập nhật này từ ngày 15.9.

Ngoài iOS 26, Apple cũng sẽ phát hành các phần mềm đã được giới thiệu trong mùa hè này cho iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV và Apple Vision Pro vào ngày 15.9, đánh dấu một ngày quan trọng cho các bản phát hành hệ điều hành.

Những việc cần chuẩn bị trước khi cập nhật iOS 26 - Ảnh 1.

Loạt iPhone 17 và Air được cài đặt sẵn iOS 26

ẢNH: YAHOO

Nếu sử dụng iPhone đang chạy bản beta công khai của iOS 26, người dùng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc nâng cấp. Tuy nhiên, nếu dự định cài đặt iOS 26 lần đầu tiên, hãy chắc chắn rằng thiết bị của mình nằm trong danh sách hỗ trợ.

Theo thông báo tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2025, iPhone 11 trở lên sẽ được hỗ trợ bởi iOS 26, bao gồm cả các mẫu iPhone SE 2020 và 2022. Những thiết bị như iPhone XR, XS và XS Max sẽ không được nâng cấp lên iOS 26, vì vậy nếu đang sử dụng một trong những mẫu này, người dùng sẽ cần mua một chiếc iPhone đời mới hơn.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Ngoài việc đảm bảo thiết bị tương thích, người dùng cũng nên tìm hiểu về các tính năng mới của iOS 26. Một số tính năng yêu cầu thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence, như công cụ dịch trực tiếp, chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro trở lên. Tính năng Spatial Scenes cho phép thêm hiệu ứng 3D vào ảnh trên màn hình khóa, yêu cầu iPhone 12 trở lên.

Trước khi nâng cấp, hãy nhớ sao lưu iPhone của mình. Việc này sẽ giúp người dùng khôi phục lại dữ liệu nếu có sự cố xảy ra sau khi cập nhật. Hướng dẫn về cách sao lưu iPhone có sẵn trên trang web của Apple.

Những điểm mới trên iOS 26

Một trong những thay đổi lớn nhất trong iOS 26 là giao diện Liquid Glass giúp mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Một số menu đã được tinh giản và người dùng sẽ cần thời gian để làm quen với giao diện mới này.

Những việc cần chuẩn bị trước khi cập nhật iOS 26 - Ảnh 2.

Liquid Glass là ngôn ngữ giao diện hoàn toàn mới được Apple đưa vào iOS 26

ẢNH: APPLE

Sau khi cài đặt, hãy kiểm tra ứng dụng Camera, nơi có giao diện được cải tiến với các nút điều khiển đơn giản hơn. Tương tự, trình duyệt Safari cũng đã có giao diện tab gọn gàng hơn.

Một tính năng nổi bật khác là sàng lọc cuộc gọi giúp người dùng tránh các cuộc gọi từ số lạ. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần bật nó trong phần cài đặt của ứng dụng Điện thoại. Tin nhắn cũng đã được cải tiến với khả năng lọc tin nhắn từ người gửi không xác định.

Cuối cùng, hãy khám phá những thay đổi lớn trong iOS 26, bao gồm giao diện màn hình khóa mới và tính năng thăm dò ý kiến trong ứng dụng Tin nhắn. Nếu sở hữu thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence, người dùng cũng nên tận dụng các tính năng mới trong Visual Intelligence để nâng cao trải nghiệm sử dụng iPhone của mình.

Tin liên quan

Khám phá tính năng nhắn tin mới trên iOS 26

Khám phá tính năng nhắn tin mới trên iOS 26

Apple đã mở rộng khả năng cá nhân hóa giao diện iPhone với bản cập nhật iOS 26, bao gồm tính năng tùy chỉnh hình nền đã được tích hợp vào ứng dụng tin nhắn.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 bản cập nhật tính năng mới Liquid Glass hệ điều hành di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận