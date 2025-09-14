Những việc cần chuẩn bị trước khi cập nhật iOS 26

Ngoài iOS 26, Apple cũng sẽ phát hành các phần mềm đã được giới thiệu trong mùa hè này cho iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV và Apple Vision Pro vào ngày 15.9, đánh dấu một ngày quan trọng cho các bản phát hành hệ điều hành.

Loạt iPhone 17 và Air được cài đặt sẵn iOS 26 ẢNH: YAHOO

Nếu sử dụng iPhone đang chạy bản beta công khai của iOS 26, người dùng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc nâng cấp. Tuy nhiên, nếu dự định cài đặt iOS 26 lần đầu tiên, hãy chắc chắn rằng thiết bị của mình nằm trong danh sách hỗ trợ.

Theo thông báo tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2025, iPhone 11 trở lên sẽ được hỗ trợ bởi iOS 26, bao gồm cả các mẫu iPhone SE 2020 và 2022. Những thiết bị như iPhone XR, XS và XS Max sẽ không được nâng cấp lên iOS 26, vì vậy nếu đang sử dụng một trong những mẫu này, người dùng sẽ cần mua một chiếc iPhone đời mới hơn.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Ngoài việc đảm bảo thiết bị tương thích, người dùng cũng nên tìm hiểu về các tính năng mới của iOS 26. Một số tính năng yêu cầu thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence, như công cụ dịch trực tiếp, chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro trở lên. Tính năng Spatial Scenes cho phép thêm hiệu ứng 3D vào ảnh trên màn hình khóa, yêu cầu iPhone 12 trở lên.

Trước khi nâng cấp, hãy nhớ sao lưu iPhone của mình. Việc này sẽ giúp người dùng khôi phục lại dữ liệu nếu có sự cố xảy ra sau khi cập nhật. Hướng dẫn về cách sao lưu iPhone có sẵn trên trang web của Apple.

Những điểm mới trên iOS 26

Một trong những thay đổi lớn nhất trong iOS 26 là giao diện Liquid Glass giúp mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Một số menu đã được tinh giản và người dùng sẽ cần thời gian để làm quen với giao diện mới này.

Liquid Glass là ngôn ngữ giao diện hoàn toàn mới được Apple đưa vào iOS 26 ẢNH: APPLE

Sau khi cài đặt, hãy kiểm tra ứng dụng Camera, nơi có giao diện được cải tiến với các nút điều khiển đơn giản hơn. Tương tự, trình duyệt Safari cũng đã có giao diện tab gọn gàng hơn.

Một tính năng nổi bật khác là sàng lọc cuộc gọi giúp người dùng tránh các cuộc gọi từ số lạ. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần bật nó trong phần cài đặt của ứng dụng Điện thoại. Tin nhắn cũng đã được cải tiến với khả năng lọc tin nhắn từ người gửi không xác định.

Cuối cùng, hãy khám phá những thay đổi lớn trong iOS 26, bao gồm giao diện màn hình khóa mới và tính năng thăm dò ý kiến trong ứng dụng Tin nhắn. Nếu sở hữu thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence, người dùng cũng nên tận dụng các tính năng mới trong Visual Intelligence để nâng cao trải nghiệm sử dụng iPhone của mình.