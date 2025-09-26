Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Xu hướng nhà đầu tư sử dụng ChatGPT để mua chứng khoán

Thạch An
Thạch An
26/09/2025 09:23 GMT+7

Ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân trên thế giới bắt đầu sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT để lựa chọn cổ phiếu, theo Reuters. Xu hướng này đang góp phần làm bùng nổ thị trường tư vấn đầu tư tự động.

Xu hướng thế giới: ChatGPT thành "cố vấn đầu tư ảo"

Theo Reuters, khảo sát toàn cầu của nền tảng giao dịch eToro cho thấy một nửa số nhà đầu tư cá nhân sẵn sàng dùng AI như ChatGPT hay Gemini (Google) để chọn hoặc điều chỉnh danh mục và khoảng 13% đã thực sự làm như vậy. Tại Anh, nghiên cứu của Finder ghi nhận 40% người dùng từng thử dùng chatbot cho tư vấn tài chính. 

Theo công ty Research and Markets, thị trường tư vấn đầu tư tài chính từ chatbot dự kiến sẽ tăng từ 61,75 tỉ USD năm 2024 lên gần 471 tỉ USD vào năm 2029, tương đương mức tăng gần 600%.

Xu hướng mới: nhà đầu tư dùng ChatGPT để mua chứng khoán - Ảnh 1.

Xu hướng mới: nhà đầu tư dùng ChatGPT để mua chứng khoán

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER

Jeremy Leung, cựu chuyên gia phân tích của ngân hàng UBS, cho biết ông đã dùng ChatGPT để chọn cổ phiếu: "Tôi không còn quyền truy cập dữ liệu đắt đỏ như Bloomberg, nhưng ChatGPT có thể thay thế nhiều tác vụ cơ bản. Dù vậy, nó không thể cập nhật dữ liệu trả phí, nên có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng".

Rủi ro khi coi AI là "quả cầu pha lê"

Các chuyên gia cảnh báo, ChatGPT chỉ là mô hình ngôn ngữ tổng quát, không được huấn luyện chuyên sâu về tài chính. Dan Moczulski, Giám đốc eToro tại Anh, cho rằng rủi ro lớn nhất là khi nhà đầu tư coi AI như một "quả cầu tiên tri", bởi mô hình có thể dẫn sai số liệu hoặc quá dựa vào dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai.

Dù vậy, thực tế đã có minh chứng hấp dẫn: Finder từng yêu cầu ChatGPT chọn 38 cổ phiếu chất lượng cao, có khả năng tăng trưởng tốt vào tháng 3.2023. Kết quả, danh mục này tăng gần 55%, vượt xa nhiều quỹ phổ biến tại Anh như Vanguard hay HSBC.

Góc nhìn với thị trường Việt Nam khi sử dụng ChatGPT  để tư vấn đầu tư

Tại Việt Nam, chứng khoán đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư F0 và thế hệ trẻ, vốn quen với công nghệ và sẵn sàng thử nghiệm công cụ mới. Việc ứng dụng ChatGPT hoặc AI để gợi ý danh mục cổ phiếu có thể trở thành xu hướng trong vài năm tới, nhất là khi nhiều nhà đầu tư cá nhân thiếu điều kiện tiếp cận dữ liệu phân tích chuyên sâu.

Xu hướng mới: nhà đầu tư dùng ChatGPT để mua chứng khoán - Ảnh 2.

Các chuyên gia trong nước cho rằng AI có thể hữu ích như một công cụ hỗ trợ

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có nhiều đặc thù riêng, hơn nữa, AI còn đối mặt nhiều giới hạn. Về dữ liệu thời gian thực, ChatGPT bị ràng buộc bởi dữ liệu huấn luyện, không thể cập nhật từng giây như thị trường yêu cầu. Trong bối cảnh đó, nếu nhà đầu tư chỉ dựa hoàn toàn vào AI, nguy cơ chạy theo sóng ngắn hạn là rất cao.

Các chuyên gia trong nước cho rằng AI có thể hữu ích như một công cụ hỗ trợ (tóm tắt báo cáo, phân tích cơ bản, so sánh chỉ số, hỗ trợ quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược), nhưng quyết định cuối cùng vẫn cần kiến thức tài chính, kỷ luật đầu tư và hiểu rõ thị trường Việt Nam.

Tin liên quan

ChatGPT hụt hơi, người dùng ồ ạt đổ sang Gemini

ChatGPT hụt hơi, người dùng ồ ạt đổ sang Gemini

Gemini đang tạo cơn sốt trên thị trường khi không chỉ dẫn đầu App Store và Google Play mà còn là mô hình AI số 1 trong cuộc khảo sát công khai gần đây.

OpenAI nâng tầm trải nghiệm ChatGPT miễn phí

Khám phá thêm chủ đề

Google nhà đầu tư thị trường ChatGPT Chatbot cổ phiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận