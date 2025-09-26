Xu hướng nhà đầu tư sử dụng ChatGPT để mua chứng khoán

Xu hướng thế giới: ChatGPT thành "cố vấn đầu tư ảo"

Theo Reuters, khảo sát toàn cầu của nền tảng giao dịch eToro cho thấy một nửa số nhà đầu tư cá nhân sẵn sàng dùng AI như ChatGPT hay Gemini (Google) để chọn hoặc điều chỉnh danh mục và khoảng 13% đã thực sự làm như vậy. Tại Anh, nghiên cứu của Finder ghi nhận 40% người dùng từng thử dùng chatbot cho tư vấn tài chính.

Theo công ty Research and Markets, thị trường tư vấn đầu tư tài chính từ chatbot dự kiến sẽ tăng từ 61,75 tỉ USD năm 2024 lên gần 471 tỉ USD vào năm 2029, tương đương mức tăng gần 600%.

Xu hướng mới: nhà đầu tư dùng ChatGPT để mua chứng khoán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER

Jeremy Leung, cựu chuyên gia phân tích của ngân hàng UBS, cho biết ông đã dùng ChatGPT để chọn cổ phiếu: "Tôi không còn quyền truy cập dữ liệu đắt đỏ như Bloomberg, nhưng ChatGPT có thể thay thế nhiều tác vụ cơ bản. Dù vậy, nó không thể cập nhật dữ liệu trả phí, nên có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng".

Rủi ro khi coi AI là "quả cầu pha lê"

Các chuyên gia cảnh báo, ChatGPT chỉ là mô hình ngôn ngữ tổng quát, không được huấn luyện chuyên sâu về tài chính. Dan Moczulski, Giám đốc eToro tại Anh, cho rằng rủi ro lớn nhất là khi nhà đầu tư coi AI như một "quả cầu tiên tri", bởi mô hình có thể dẫn sai số liệu hoặc quá dựa vào dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai.

Dù vậy, thực tế đã có minh chứng hấp dẫn: Finder từng yêu cầu ChatGPT chọn 38 cổ phiếu chất lượng cao, có khả năng tăng trưởng tốt vào tháng 3.2023. Kết quả, danh mục này tăng gần 55%, vượt xa nhiều quỹ phổ biến tại Anh như Vanguard hay HSBC.

Góc nhìn với thị trường Việt Nam khi sử dụng ChatGPT để tư vấn đầu tư

Tại Việt Nam, chứng khoán đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư F0 và thế hệ trẻ, vốn quen với công nghệ và sẵn sàng thử nghiệm công cụ mới. Việc ứng dụng ChatGPT hoặc AI để gợi ý danh mục cổ phiếu có thể trở thành xu hướng trong vài năm tới, nhất là khi nhiều nhà đầu tư cá nhân thiếu điều kiện tiếp cận dữ liệu phân tích chuyên sâu.

Các chuyên gia trong nước cho rằng AI có thể hữu ích như một công cụ hỗ trợ ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có nhiều đặc thù riêng, hơn nữa, AI còn đối mặt nhiều giới hạn. Về dữ liệu thời gian thực, ChatGPT bị ràng buộc bởi dữ liệu huấn luyện, không thể cập nhật từng giây như thị trường yêu cầu. Trong bối cảnh đó, nếu nhà đầu tư chỉ dựa hoàn toàn vào AI, nguy cơ chạy theo sóng ngắn hạn là rất cao.

Các chuyên gia trong nước cho rằng AI có thể hữu ích như một công cụ hỗ trợ (tóm tắt báo cáo, phân tích cơ bản, so sánh chỉ số, hỗ trợ quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược), nhưng quyết định cuối cùng vẫn cần kiến thức tài chính, kỷ luật đầu tư và hiểu rõ thị trường Việt Nam.