Công nghệ Tin tức công nghệ

OpenAI nâng tầm trải nghiệm ChatGPT miễn phí

Kiến Văn
Kiến Văn
05/09/2025 20:32 GMT+7

Vào tháng trước, OpenAI giới thiệu các mô hình GPT mới thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ, trong đó nổi bật là GPT-5.

Giờ đây, OpenAI đã công bố việc triển khai tính năng có tên Project dành cho người dùng tài khoản ChatGPT miễn phí. Tính năng này hiện có mặt trên cả phiên bản web và ứng dụng ChatGPT dành cho Android, trong khi người dùng iOS sẽ cần thêm một thời gian.

OpenAI miễn phí một trong những tính năng ChatGPT trả phí tốt nhất - Ảnh 1.

Người dùng ChatGPT không còn phải cần tài khoản trả phí để sử dụng tính năng Project

ẢNH: AFP

Project là tính năng trước đây chỉ được cung cấp trong gói đăng ký trả phí ChatGPT Plus nhằm cho phép người dùng phân loại và sắp xếp các cuộc trò chuyện vào thư mục duy nhất. Đây được xem là một công cụ hữu ích giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm lại những cuộc trò chuyện quan trọng.

OpenAI cũng cho biết sẽ nâng cấp khả năng tải lên tệp nhằm cho phép người dùng tài khoản ChatGPT miễn phí tải lên 5 tệp, tài khoản ChatGPT Plus tải lên 25 tệp, trong khi tài khoản ChatGPT Pro, Business hoặc Enterprise tải lên tới 40 tệp cho mỗi dự án.

Người dùng giờ đây còn có thể tùy chỉnh màu sắc và biểu tượng cho các dự án, giúp việc tổ chức thông tin một cách gọn gàng hơn. Hơn nữa, OpenAI sẽ cung cấp các điều khiển bộ nhớ "Project-only" mới để giúp người dùng tránh sự chồng chéo giữa các dự án cá nhân và công việc.

OpenAI tiến thêm một bước trong cuộc đua phát triển AI với GPT-4o

Bên cạnh tính năng Project nói trên, OpenAI cũng đang triển khai tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh như đã hứa vào tháng trước với mục đích giúp các bậc phụ huynh kiểm soát tốt hơn cách con cái sử dụng chatbot AI (trí tuệ nhân tạo).

Người dùng hiện tại có thể trải nghiệm tính năng mới này ngay trên ứng dụng ChatGPT trên máy tính và Android. Trong khi đó, công ty vẫn chưa cung cấp thông tin cụ thể về thời gian ra mắt các tính năng mới cho người dùng ứng dụng ChatGPT trên iOS.

OpenAI 'khai tử' giọng nói ChatGPT quen thuộc, gây ra làn sóng phản đối từ người dùng.

ChatGPT OPENAI chatbot AI tính năng mới trí tuệ nhân tạo
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
