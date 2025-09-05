Smart TV đầu tiên tích hợp Gemini

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) hồi đầu năm, Google đã giới thiệu Gemini thay cho Google Assistant với khả năng cung cấp các đề xuất nội dung dựa trên tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đến tháng 5, tại sự kiện Android riêng, Google thông báo Gemini sẽ được triển khai đầu tiên trên Smart TV của TCL vào cuối năm nay.

TV LED QD-Mini QM9K là mẫu TV đầu tiên mang đến cho người dùng trải nghiệm với Gemini ẢNH: TCL

Điều này thực sự xảy ra khi TCL đã ra mắt TV LED QD-Mini QM9K tại triển lãm IFA 2025, mẫu Google TV đầu tiên tích hợp công nghệ Gemini và Ambient Display. Công nghệ Ambient Display cho phép TV tự động bật khi có người đến, hiển thị hình nền bảo vệ màn hình và trả lời câu hỏi bằng giọng nói. Cảm biến sóng mmWave tích hợp giúp TV nhận biết sự hiện diện và tự động bật/tắt khi có người trong phòng. Người dùng có thể điều chỉnh khoảng cách phát hiện và thời gian chờ của TV.

Nâng cao trải nghiệm truyền hình với Gemini

TV QM9K được trang bị micro tầm xa giúp người dùng tương tác với Gemini ngay từ ghế sofa. Các tính năng nổi bật bao gồm tìm kiếm nội dung, điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói và hỗ trợ thói quen hằng ngày. Gemini Event cải thiện khả năng tìm kiếm, cho phép người dùng đặt câu hỏi như "Phim lãng mạn nào tôi có thể xem trong vòng chưa đầy hai giờ?".

Mẫu TV mới của TCL cũng cho phép người dùng tự tạo hình nền AI và cung cấp tóm tắt tin tức bằng giọng nói. Gemini sẽ phản hồi dựa trên hồ sơ Google TV đang hoạt động, từ đó mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho từng người dùng.

Gemini giúp việc tương tác với TV trở nên dễ dàng hơn ẢNH: GOOGLE

Về thông số kỹ thuật, QM9K thuộc dòng sản phẩm ULTIMATE của TCL, với tấm nền CrystGlow WHVA cho góc nhìn màu siêu rộng. TV có độ phân giải 4K (3.840 x 2.160), tần số quét 144 Hz và lớp phủ chống phản chiếu. Độ sáng HDR tối đa lên đến HDR6500, cùng với vùng làm mờ cục bộ chính xác lên đến LD6000.

Cả QM9K và QM8K đều được trang bị bộ xử lý TCL AiPQ Pro, hỗ trợ nhiều định dạng HDR và loa Bang & Olufsen tích hợp. Kết nối của TV bao gồm nhiều cổng HDMI, USB và hỗ trợ Wi-Fi 6.

Dòng sản phẩm TCL QM9K sẽ có mặt tại Best Buy và một số nhà bán lẻ vào cuối tháng này, tuy nhiên thông tin về giá bán của sản phẩm vẫn chưa được công bố. TCL cũng cho biết dòng QM8K sẽ tích hợp các tính năng của Gemini, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được đưa ra. Ngoài ra, thông tin về việc Gemini sẽ tích hợp vào các thiết bị Google TV khác vẫn chưa được xác nhận.