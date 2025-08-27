Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini thêm sức mạnh nhờ loạt tính năng mới

Kiến Văn
Kiến Văn
27/08/2025 11:14 GMT+7

Vào tháng 4 năm nay, Google ra mắt tính năng chỉnh sửa ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ứng dụng Gemini.

Mặc dù tính năng này mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên chúng vẫn tồn tại một số hạn chế làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng Gemini, như sự không nhất quán trong diện mạo của chủ thể giữa các bức ảnh.

Gemini thêm sức mạnh nhờ một loạt tính năng mới - Ảnh 1.

Gemini đang ngày càng tỏ ra mạnh mẽ nhờ các tính năng mới

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Để khắc phục vấn đề này, Google vừa công bố bản cập nhật mới với nhiều cải tiến và tính năng hấp dẫn. Bản cập nhật mới tập trung vào việc duy trì sự đồng nhất trong hình ảnh khi chỉnh sửa. Kết quả là, khi người dùng chỉnh sửa một bức ảnh, độ giống nhau giữa các hình ảnh giờ đây sẽ được đảm bảo bất kể số lần chỉnh sửa.

Gemini ngày càng trở nên hấp dẫn hơn

Ngoài ra, Google cũng giới thiệu một số tính năng mới trong trình chỉnh sửa. Một trong những tính năng nổi bật là thay đổi trang phục và địa điểm. Khi người dùng tải lên ảnh của một người hoặc động vật, chủ thể sẽ giữ nguyên vẻ ngoài dù có thay đổi trang phục hay bối cảnh.

Giới thiệu khả năng thay đổi trang phục và địa điểm

Một tính năng khác vừa được bổ sung là cho phép người dùng ghép nhiều ảnh lại với nhau để tạo thành một bức ảnh mới. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu tạo hình ảnh một người phụ nữ đang ôm một chú chó trên sân bóng rổ từ hai bức ảnh riêng biệt.

Khả năng ghép nhiều ảnh lại với nhau để tạo thành một ảnh mới

Bản cập nhật cũng bao gồm tính năng chỉnh sửa nhiều lượt, cho phép thực hiện các chỉnh sửa liên tiếp mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Chẳng hạn, người dùng có thể tải lên hình ảnh một căn phòng, yêu cầu sơn tường màu hồng, sau đó thêm kệ sách và đồ nội thất.

Cuối cùng, kỹ thuật phối màu thiết kế cho phép áp dụng phong cách của một hình ảnh vào một vật thể trong hình ảnh khác. Ví dụ, phong cách cánh hoa có thể được áp dụng cho giày bốt hoặc hình ảnh cánh bướm cho váy.

Kỹ thuật phối màu thiết kế áp dụng phong cách của một hình ảnh

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, hình ảnh sẽ có một hình mờ ở góc để chỉ ra rằng nó được tạo ra bởi AI, bên cạnh hình mờ SynthID vô hình của Google. Những hình mờ này sẽ xuất hiện trên tất cả hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa trong ứng dụng Gemini.

Google cho biết người dùng Gemini đã có thể trải nghiệm những tính năng mới này ngay từ hôm nay mà không cần phải chờ đợi lâu.

