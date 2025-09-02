Đừng để những chiếc điện thoại Samsung cũ thành 'đồ thừa'

Thay vì để những chiếc điện thoại trở thành những vật chặn giấy đắt tiền, người dùng có thể biến chúng thành những thiết bị hữu ích hơn với chương trình Galaxy Upcycling at Home của Samsung. Điều này nhằm tận dụng lợi thế từ camera sắc nét hay cảm biến hiệu suất cao mà các mẫu điện thoại cũ như Galaxy S8, S9, Note 8 hay một số sản phẩm dòng Galaxy A.

Chương trình Galaxy Upcycling cho phép người dùng chuyển đổi điện thoại Samsung cũ thành cảm biến nhà thông minh mà không cần phải lập trình phức tạp. Chỉ cần tải bản cập nhật qua ứng dụng SmartThings, điện thoại có thể hoạt động như một thiết bị phát hiện chuyển động hoặc giám sát âm thanh.

Điện thoại cũ của Samsung hoàn toàn có thể biến thành một thiết bị nhà thông minh ẢNH: ENGADGET

Cách khai thác điện thoại Samsung với chương trình Galaxy Upcycling

Để thực hiện, người dùng cần đảm bảo điện thoại cũ của mình là dòng Galaxy có kết nối internet và chạy Android 9 trở lên. Khi đã đảm bảo, người dùng có thể làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây để biến điện thoại Galaxy cũ của mình thành một thiết bị nhà thông minh.

Cập nhật phần mềm: Đảm bảo cả điện thoại hiện tại và điện thoại cũ đều đang chạy phần mềm mới nhất bằng cách mở menu Settings, cuộn xuống Software Update và nhấn Download and Install. Nếu không có gì xuất hiện, mọi thứ đã có thể sẵn sàng.

Thiết lập trên điện thoại chính: Tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng SmartThings từ Google Play Store hoặc Samsung Store. Mở ứng dụng, chọn biểu tượng Menu, sau đó chọn SmartApps và nhấn vào dấu "+" ở góc trên bên phải. Chọn SmartThings Lab và Galaxy Upcycle, sau đó nhấn tiếp theo để tạo mã QR cho điện thoại cũ.

Thiết lập trên điện thoại cũ: Sử dụng điện thoại cũ để quét mã QR vừa tạo. Thao tác này sẽ mở Galaxy Store và yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng Galaxy Upcycle. Sau khi cài đặt, nhấn Launch và chọn chức năng mà người dùng muốn điện thoại cũ hoạt động (cảm biến ánh sáng hoặc âm thanh).

Sau khi hoàn tất, cảm biến sẽ tương thích với hầu hết tính năng tự động hóa của SmartThings. Người dùng có thể tự động hóa việc bật đèn, thiết lập cảnh báo khi có tiếng ồn bất thường, hoặc điều chỉnh các thiết bị khác trong nhà.

Giờ đây, điện thoại Samsung cũ không chỉ là một thiết bị thông minh mà còn góp phần vào nỗ lực bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu rác thải điện tử. Tất cả dữ liệu đều được xử lý cục bộ trên điện thoại, đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.