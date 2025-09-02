Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Đừng để những chiếc điện thoại Samsung cũ thành 'đồ thừa'

Kiến Văn
Kiến Văn
02/09/2025 06:53 GMT+7

Người dùng liệu có biết những chiếc điện thoại Samsung cũ như Galaxy S8 hay S9 cất giữ trong ngăn kéo có thể được tận dụng cho điều hữu ích hay không?

Thay vì để những chiếc điện thoại trở thành những vật chặn giấy đắt tiền, người dùng có thể biến chúng thành những thiết bị hữu ích hơn với chương trình Galaxy Upcycling at Home của Samsung. Điều này nhằm tận dụng lợi thế từ camera sắc nét hay cảm biến hiệu suất cao mà các mẫu điện thoại cũ như Galaxy S8, S9, Note 8 hay một số sản phẩm dòng Galaxy A.

Chương trình Galaxy Upcycling cho phép người dùng chuyển đổi điện thoại Samsung cũ thành cảm biến nhà thông minh mà không cần phải lập trình phức tạp. Chỉ cần tải bản cập nhật qua ứng dụng SmartThings, điện thoại có thể hoạt động như một thiết bị phát hiện chuyển động hoặc giám sát âm thanh.

Đừng để những chiếc điện thoại Samsung cũ thành 'đồ thừa' - Ảnh 1.

Điện thoại cũ của Samsung hoàn toàn có thể biến thành một thiết bị nhà thông minh

ẢNH: ENGADGET

Cách khai thác điện thoại Samsung với chương trình Galaxy Upcycling

Để thực hiện, người dùng cần đảm bảo điện thoại cũ của mình là dòng Galaxy có kết nối internet và chạy Android 9 trở lên. Khi đã đảm bảo, người dùng có thể làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây để biến điện thoại Galaxy cũ của mình thành một thiết bị nhà thông minh.

  • Cập nhật phần mềm: Đảm bảo cả điện thoại hiện tại và điện thoại cũ đều đang chạy phần mềm mới nhất bằng cách mở menu Settings, cuộn xuống Software Update và nhấn Download and Install. Nếu không có gì xuất hiện, mọi thứ đã có thể sẵn sàng.
  • Thiết lập trên điện thoại chính: Tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng SmartThings từ Google Play Store hoặc Samsung Store. Mở ứng dụng, chọn biểu tượng Menu, sau đó chọn SmartApps và nhấn vào dấu "+" ở góc trên bên phải. Chọn SmartThings Lab và Galaxy Upcycle, sau đó nhấn tiếp theo để tạo mã QR cho điện thoại cũ.
  • Thiết lập trên điện thoại cũ: Sử dụng điện thoại cũ để quét mã QR vừa tạo. Thao tác này sẽ mở Galaxy Store và yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng Galaxy Upcycle. Sau khi cài đặt, nhấn Launch và chọn chức năng mà người dùng muốn điện thoại cũ hoạt động (cảm biến ánh sáng hoặc âm thanh).

Sau khi hoàn tất, cảm biến sẽ tương thích với hầu hết tính năng tự động hóa của SmartThings. Người dùng có thể tự động hóa việc bật đèn, thiết lập cảnh báo khi có tiếng ồn bất thường, hoặc điều chỉnh các thiết bị khác trong nhà.

Giờ đây, điện thoại Samsung cũ không chỉ là một thiết bị thông minh mà còn góp phần vào nỗ lực bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu rác thải điện tử. Tất cả dữ liệu đều được xử lý cục bộ trên điện thoại, đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Tin liên quan

Hàng loạt điện thoại Samsung gặp sự cố khi nhắn tin

Hàng loạt điện thoại Samsung gặp sự cố khi nhắn tin

Nhiều người dùng Samsung than phiền lỗi Google Messages bị đóng đột ngột.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung nhà thông minh rác thải điện tử Galaxy Upcycle smartphone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận