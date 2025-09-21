ChatGPT hụt hơi, người dùng ồ ạt đổ sang Gemini

Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 21.000 người dùng tại Mỹ và Anh cho thấy mô hình miễn phí Gemini 2.5 Pro nổi bật về độ tin cậy, đạo đức, khả năng lập luận và tính dễ sử dụng. Trong khi đó, ChatGPT chỉ đứng ở vị trí thứ 8 - một thành tích ấn tượng nhưng vẫn kém xa vị trí dẫn đầu.

Việc Google miễn phí Gemini 2.5 Pro là đòn bẩy cho sự thành công của Gemini ẢNH: 9to5GOOGLE

Lý do cho sự thành công của Gemini 2.5 Pro

Có thể lý do nằm ở sự phổ biến của Nano Banana - một công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa niềm tin của người dùng và các tính năng sáng tạo độc đáo đã giúp Gemini 2.5 Pro khẳng định vị thế trên thị trường chatbot AI (trí tuệ nhân tạo).

Gemini 2.5 Pro được thiết kế để xử lý đa phương thức, cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ như phân tích hình ảnh, tóm tắt tài liệu PDF hay chuyển đổi ảnh thành video. Mặc dù ChatGPT cũng đang nỗ lực mở rộng khả năng, những người tham gia khảo sát cho biết Gemini có giao diện đơn giản và liền mạch hơn.

Với cửa sổ token lên tới 1 triệu, Gemini 2.5 Pro có khả năng theo dõi các cuộc trò chuyện lớn mà không bị gián đoạn, giúp người dùng duy trì năng suất cao. Hơn nữa, Gemini hoạt động trong hệ sinh thái của Google, luôn được cập nhật với kiến thức mới nhất - điều mà ChatGPT không thể làm được.

Gemini hiện là ứng dụng được tải về số 1 trên App Store và Google Play ẢNH: Cybernews

Nano Banana và Veo 3 là những công cụ sáng tạo nổi bật của Gemini với khả năng vượt trội hơn so với khả năng tạo hình ảnh của ChatGPT. Mặc dù ChatGPT cũng hỗ trợ tạo hình ảnh nhưng công cụ này không còn tạo được sức hút như Gemini 2.5 Pro trong thời gian gần đây.

Một yếu tố quan trọng khác là sự tin tưởng của công chúng vào Gemini. Công cụ AI này được đánh giá cao về độ an toàn và đạo đức, điều này rất quan trọng đối với phụ huynh, nhà giáo dục và người dùng thông thường.

Tuy nhiên, ChatGPT vẫn giữ vị trí quan trọng trong một số lĩnh vực. Nhiều người dùng vẫn ưa chuộng giọng văn tự nhiên và sự linh hoạt trong sáng tạo của ChatGPT. Hệ sinh thái các công cụ và GPT tùy chỉnh của ChatGPT cũng giúp dịch vụ này có khả năng thích ứng cao với nhiều mục đích khác nhau. Ngoài ra, ChatGPT cung cấp nhiều lời nhắc miễn phí hơn so với Gemini, mang lại lợi thế nhất định.

Với các công cụ sáng tạo dễ sử dụng và thông tin mới mẻ, Google đã giúp Gemini trở nên dễ tiếp cận hơn cho người dùng. Nếu đang tìm kiếm một ứng dụng AI, Gemini 2.5 Pro là công cụ phù hợp cho khả năng sáng tạo và tính thân thiện. Trong khi đó, nếu cần viết lách, lập trình nâng cao hoặc một hệ sinh thái công cụ vững chắc hơn, ChatGPT vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.