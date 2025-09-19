Thêm tính năng mới, Gemini càng khó bị ChatGPT đánh bại

Đáng chú ý trong số này là khả năng chia sẻ trợ lý tùy chỉnh Gem nhận được nhiều sự chú ý. Gem chính là câu trả lời của Gemini đối với tính năng GPT tùy chỉnh của OpenAI. Trước đây, Gem chỉ có sẵn cho các thành viên Gemini Advanced để tạo ra chatbot riêng.

Gemini ngày càng chứng tỏ sức mạnh trong lĩnh vực chatbot AI ẢNH: PHONEARENA

Các Gem do Google phát triển, như nhà tư vấn hướng nghiệp hay trợ lý lập trình, là những lựa chọn duy nhất có sẵn cho người dùng. Tuy nhiên, người dùng không thể chia sẻ hoặc sử dụng Gem do người khác tạo ra. Giờ đây, Google đã mở rộng tính năng này khi cho phép người dùng chia sẻ Gem của mình với những người có tài khoản cá nhân hoặc tài khoản Workspace.

Cách chia sẻ Gem trên Gemini

Để chia sẻ Gem, người dùng chỉ cần nhấn nút chia sẻ bên cạnh biểu tượng chỉnh sửa trong danh sách "My Gems" trên phiên bản web của Gemini. Việc chia sẻ được thực hiện thông qua hệ thống tương tự như Google Drive, nơi người dùng có thể chia sẻ qua email hoặc nhận liên kết.

Khi mở một Gem được chia sẻ, người dùng sẽ thấy thông báo rõ ràng về việc Gem đã được chia sẻ và việc sử dụng có thể thay đổi. Các lời nhắc sẽ được lưu trong mục "Shared with me" trong trình quản lý Gem, cho phép người dùng sao chép, xem và chỉnh sửa.

Việc chia sẻ các Gem trên Gemini được thực hiện khá dễ dàng ẢNH: GOOGLE

Sau khi chia sẻ, một thư mục mới mang tên "Gemini Gems" sẽ xuất hiện trong Google Drive, với các tệp sử dụng biểu tượng Gemini. Khi mở các tệp này, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện của Gemini.