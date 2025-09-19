Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Thêm tính năng mới, Gemini càng khó bị ChatGPT đánh bại

Kiến Văn
Kiến Văn
19/09/2025 11:11 GMT+7

Một số tính năng mới của chatbot AI Gemini mà Google giới thiệu tại hội nghị I/O 2025 hồi tháng 6 đã chính thức đến tay người dùng.

Đáng chú ý trong số này là khả năng chia sẻ trợ lý tùy chỉnh Gem nhận được nhiều sự chú ý. Gem chính là câu trả lời của Gemini đối với tính năng GPT tùy chỉnh của OpenAI. Trước đây, Gem chỉ có sẵn cho các thành viên Gemini Advanced để tạo ra chatbot riêng.

Thêm tính năng mới, Gemini càng khó bị ChatGPT đánh bại- Ảnh 1.

Gemini ngày càng chứng tỏ sức mạnh trong lĩnh vực chatbot AI

ẢNH: PHONEARENA

Các Gem do Google phát triển, như nhà tư vấn hướng nghiệp hay trợ lý lập trình, là những lựa chọn duy nhất có sẵn cho người dùng. Tuy nhiên, người dùng không thể chia sẻ hoặc sử dụng Gem do người khác tạo ra. Giờ đây, Google đã mở rộng tính năng này khi cho phép người dùng chia sẻ Gem của mình với những người có tài khoản cá nhân hoặc tài khoản Workspace.

Cách chia sẻ Gem trên Gemini

Để chia sẻ Gem, người dùng chỉ cần nhấn nút chia sẻ bên cạnh biểu tượng chỉnh sửa trong danh sách "My Gems" trên phiên bản web của Gemini. Việc chia sẻ được thực hiện thông qua hệ thống tương tự như Google Drive, nơi người dùng có thể chia sẻ qua email hoặc nhận liên kết.

Khi mở một Gem được chia sẻ, người dùng sẽ thấy thông báo rõ ràng về việc Gem đã được chia sẻ và việc sử dụng có thể thay đổi. Các lời nhắc sẽ được lưu trong mục "Shared with me" trong trình quản lý Gem, cho phép người dùng sao chép, xem và chỉnh sửa.

Thêm tính năng mới, Gemini càng khó bị ChatGPT đánh bại- Ảnh 2.

Việc chia sẻ các Gem trên Gemini được thực hiện khá dễ dàng

ẢNH: GOOGLE

Sau khi chia sẻ, một thư mục mới mang tên "Gemini Gems" sẽ xuất hiện trong Google Drive, với các tệp sử dụng biểu tượng Gemini. Khi mở các tệp này, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện của Gemini.

Tính năng chia sẻ Gem được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quy trình làm việc chung và mở khóa nhiều tính năng nâng cao hơn của Gemini cho nhiều người dùng hơn. Trong khi OpenAI đã cung cấp tính năng GPT tùy chỉnh từ lâu, sự bổ sung này của Google sẽ giúp Gemini trở thành đối thủ xứng tầm hơn đối với ChatGPT.

