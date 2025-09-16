Google Gemini chính thức vượt mặt ChatGPT

Theo Tom's Guide, trong một 'màn lật đổ' ngoạn mục trên thị trường ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), Gemini của Google đã chính thức vượt mặt ChatGPT của OpenAI để trở thành ứng dụng được tải về nhiều nhất trên cả App Store và Google Play. Điều đáng nói là chiến thắng này không đến từ khả năng trò chuyện, mà từ một 'vũ khí bí mật' mang tên Nano Banana - một trình tạo ảnh vui nhộn và cực kỳ dễ sử dụng.

'Cơn bão' Nano Banana: Công thức thành công của Google Gemini

Cuộc chiến AI vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn. Ngôi vương mà ChatGPT nắm giữ lâu nay đã chính thức đổi chủ. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Gemini cho thấy một sự thật quan trọng về những gì người dùng phổ thông thực sự mong muốn ở AI vào thời điểm này.

Ứng dụng Gemini dẫn đầu bảng xếp hạng tải xuống trên App Store ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi ChatGPT tập trung vào sức mạnh xử lý ngôn ngữ, Google đã tìm ra 'điểm thu hút' của thị trường với Nano Banana (tên mã của mô hình Gemini 2.5 Flash). Tính năng này đã tạo ra một cơn sốt toàn cầu với hơn 500 triệu hình ảnh được tạo ra và thu hút hàng chục triệu người dùng mới chỉ trong vài tuần.

Sự thành công của Nano Banana đến từ những yếu tố then chốt gồm:

Người dùng không cần phải là chuyên gia viết câu lệnh (prompt) vẫn có thể tạo ra những hình ảnh ấn tượng.

Khả năng biến ảnh selfie thành tượng 3D, áp dụng phong cách phim ảnh, hay phối lại các bức ảnh đời thường tạo ra những nội dung cực kỳ dễ lan truyền (viral).

Tốc độ xử lý nhanh giúp việc sáng tạo trở nên vui vẻ, không còn tẻ nhạt.

Khả năng biến vài nét vẽ nguệch ngoạc thành hình 3D của Gemini

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Trong một cuộc trao đổi, ông David Sharon, một lãnh đạo của Google, đã tiết lộ chiến lược đằng sau thành công này. Khi được hỏi tại sao Google chỉ cho 5 lượt chat miễn phí nhưng lại hào phóng cho đến 100 lượt tạo ảnh miễn phí, ông trả lời đơn giản: "Google đang đáp ứng người dùng ở nơi có nhu cầu". Rõ ràng, Google đã nhận ra nhu cầu giải trí và sáng tạo hình ảnh của người dùng phổ thông còn lớn hơn cả nhu cầu về một công cụ làm việc thuần túy.

Cả CEO Google DeepMind Demis Hassabis và ông David Sharon đều khẳng định rằng đây "mới chỉ là sự khởi đầu", hứa hẹn sẽ còn nhiều công cụ sáng tạo và dễ tiếp cận hơn nữa trong tương lai.

Sự thành công của Gemini là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho các đối thủ. Mặc dù ChatGPT vẫn là công cụ hàng đầu về văn bản và lập luận, chiến thắng trên mặt trận số lượt tải cho thấy để chinh phục thị trường đại chúng, sự vui vẻ, dễ sử dụng và khả năng tạo ra nội dung lan truyền cũng quan trọng không kém sức mạnh xử lý. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy OpenAI, Midjourney và các công ty khác phải sớm tung ra những công cụ sáng tạo hơn để giành lại vị thế.