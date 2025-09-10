Mỗi câu hỏi Gemini tiêu hao hết bao nhiêu năng lượng?

Không chỉ tích hợp vào Google Maps, Google thậm chí còn có ý định đưa Gemini vào Google Home trong tương lai không xa. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI (trí tuệ nhân tạo) đang dấy lên những lo ngại về tác động của nó đối với biến đổi khí hậu.

Gemini hiện có khoảng 47 triệu người hoạt động hằng tháng ẢNH: REUTERS

Để có cái nhìn rõ hơn, Google đã công bố một báo cáo vào tháng 8.2025 để cho thấy mức tiêu thụ năng lượng cho mỗi lời nhắc văn bản của Gemini chỉ khoảng 0,24 watt-giờ, tương đương với việc xem chưa đầy 9 giây TV. Báo cáo cũng chỉ ra mỗi lời nhắc thải ra 0,03 gram carbon dioxide và sử dụng 0,26 ml nước.

Gemini nêu bật những vấn đề mà người dùng lo ngại với chatbot AI

Mặc dù con số này có vẻ nhỏ đối với một cá nhân, nhưng với khoảng 47 triệu người dùng hoạt động vào năm 2025, tổng mức tiêu thụ năng lượng có thể trở thành một vấn đề lớn. Nhằm giải quyết vấn đề, Google nhấn mạnh trong vòng một năm, tổng lượng khí thải carbon của ứng dụng đã giảm 44 lần và công ty đang nỗ lực giảm lượng nước cần thiết cho việc làm mát các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, việc sử dụng năng lượng AI là một vấn đề phức tạp hơn. Việc đào tạo và duy trì các mô hình AI như Gemini đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ. Theo nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu Bắc Mỹ đã tăng từ 2.688 megawatt vào năm 2022 lên 5.341 megawatt vào năm 2023, trong đó AI đóng góp một phần không nhỏ. Đặc biệt, trong cảnh báo được MIT đưa ra vào năm 2024, phần lớn điện năng cung cấp cho các trung tâm dữ liệu mới sẽ đến từ các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Với những thông tin nói trên, câu hỏi đặt ra là liệu sự phát triển của AI có thực sự đồng hành cùng các nỗ lực bảo vệ môi trường, như sự phát triển của năng lượng mặt trời và xe điện, hay không.