Vấn đề lớn Google Maps cần nhanh chóng giải quyết

Google Maps nổi bật với tốc độ xử lý nhanh và độ tin cậy cao, cùng với nhiều tính năng hữu ích như tích hợp Gemini để hỏi về địa điểm và chế độ xem chân thực các danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng, nhiều người có thể nhận thấy một vấn đề lớn cần được Google khắc phục: Google Maps vẫn hiển thị các địa điểm đã đóng cửa.

Google Maps vẫn gặp vấn đề hiển thị các cửa hàng đã đóng cửa gây khó khăn cho người dùng ẢNH: ANDROID POLICE

Hãy tưởng tượng người dùng đang ở một khu vực mới và muốn tìm những nhà hàng ngon. Điều đầu tiên mà họ thường thực hiện là mở Google Maps, tìm thấy một địa điểm phù hợp, nhưng khi đến nơi lại phát hiện quán đã đóng cửa. Điều này đã được một phóng viên trên Android Police chia sẻ trong chuyến đi gần đây đến Việt Nam, nơi người này gặp phải tình huống tương tự nhiều lần khi những gợi ý hàng đầu mà Google cung cấp đều đã đóng cửa vào thời điểm thực hiện tìm kiếm. Kết quả là một cảm giác vô cùng thất vọng đối với nhiều người dùng.

Theo mặc định, Google Maps tìm kiếm và hiển thị các địa điểm xung quanh mà không kiểm tra xem chúng có mở cửa hay không. Điều này gây khó khăn cho người dùng, đặc biệt khi họ đang di chuyển và cần tìm kiếm thứ gì đó dọc đường. Kết quả tìm kiếm cần phải hữu ích tại thời điểm đó thay vì chỉ là một danh sách tĩnh các tùy chọn.

Nỗ lực cải thiện Google Maps của Google là chưa đủ

Google được cho là đã có giải pháp cho vấn đề này với bộ lọc Open Now, nhưng tính năng này lại bị ẩn và không được bật theo mặc định. Người dùng không nhớ kích hoạt tính năng này sẽ khiến nội dung hiển thị những kết quả không phù hợp. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng "Tại sao không để tính năng này trở thành mặc định?", bởi nó sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và có được kết quả chính xác hơn.

Tích hợp Gemini giúp Google cải thiện hơn nữa khả năng tìm kiếm trên Google Maps ẢNH: ANDROID POLICE

Với sự tích hợp của Gemini, Google có thể cải thiện hơn nữa bằng cách sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để hiển thị kết quả tìm kiếm dựa trên ngữ cảnh. Ví dụ, nếu tìm kiếm một nhà hàng vào lúc 23 giờ, ứng dụng nên chỉ hiển thị những địa điểm còn mở cửa. Điều này sẽ giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn và tránh được những phiền toái không cần thiết.

Rõ ràng Google Maps là một ứng dụng hữu dụng và chắc chắn là một trong những ứng dụng dẫn đường tốt nhất trên di động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm mà Google Maps cần cải thiện để nâng cao trải nghiệm người dùng. Hy vọng Google sẽ sớm giải quyết vấn đề này để mang lại sự tiện lợi hơn cho người dùng.