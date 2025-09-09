Google nâng cấp Gemini với tính năng được chờ đợi từ lâu

Mới đây, Google công bố một trong những tính năng được người dùng mong chờ nhất: khả năng tải lên và xử lý tệp âm thanh trên ứng dụng Gemini. Tính năng mới hiện có sẵn trên Android, iOS và web.

Cuối cùng người dùng Gemini cũng có thể tải âm thanh lên ẢNH: DIGITALTRENDS

Theo Phó chủ tịch Google Josh Woodward, hỗ trợ âm thanh là "yêu cầu số 1" từ người dùng Gemini. Tính năng mới cho phép người dùng phiên âm các tệp âm thanh, tóm tắt nội dung và thực hiện nhiều chức năng khác chỉ với một nút bấm trong ứng dụng. Người dùng có thể tải lên tối đa 10 tệp âm thanh cùng lúc, nhưng tổng thời gian của các tệp này không được vượt quá 10 phút.

Google liên tục cải tiến Gemini

Ngoài việc bổ sung tính năng âm thanh, Gemini cũng đã được cập nhật với các tùy chọn cá nhân hóa và tích hợp vào Google Finance. Ứng dụng sẽ được làm mới với hệ thống thẻ nổi giúp người dùng tương tác dễ dàng hơn với các đối tượng trên màn hình.

Tính năng tải lên tệp âm thanh cho phép người dùng ghi âm các buổi hội thảo hoặc cuộc họp và sau đó sử dụng Gemini để phiên âm hoặc trích xuất thông tin cần thiết. Tuy nhiên, tính năng này vẫn đang trong quá trình triển khai và không phải tất cả người dùng đều đã nhận được bản cập nhật.

Nếu muốn kiểm tra tính năng mới này, hãy thử tải lên một tệp âm thanh và ra lệnh cho Gemini. Nếu ứng dụng có thể xử lý tệp, nó sẽ thực hiện. Nếu không, người dùng sẽ nhận được thông báo rằng tệp không thể được xử lý.