Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google gửi cảnh báo đến người dùng điện thoại Android

Kiến Văn
Kiến Văn
08/09/2025 20:47 GMT+7

Google vừa phát đi cảnh báo tới người dùng Android về hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể cho phép kẻ tấn công đánh cắp dữ liệu cá nhân từ điện thoại.

Trong bản tin bảo mật Android tháng này, Google đã chỉ ra hai lỗ hổng cụ thể gồm CVE-2025-38352 và CVE-2025-48543. Theo thông tin từ Google, có dấu hiệu cho thấy những lỗ hổng này có thể đang bị khai thác "một cách hạn chế và có mục tiêu".

Google gửi cảnh báo đến người dùng điện thoại Android - Ảnh 1.

Người dùng Android cần cập nhật thiết bị của mình để an toàn trước hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

ẢNH: PHONEARENA

Lỗ hổng đầu tiên, CVE-2025-38352, ảnh hưởng đến Android Kernel - bộ phận quan trọng giúp hệ điều hành hoạt động trơn tru. Lỗi này xảy ra trong phần xử lý đồng hồ báo thức của hệ thống, cho phép tin tặc lợi dụng tình huống khi hai phần của hệ thống cố gắng xóa bộ hẹn giờ cùng lúc, từ đó truy cập vào các điều khiển cấp cao hơn.

Google đã phát hành bản vá cho lỗ hổng này trong bản cập nhật Android tháng 9.2025. Để kiểm tra xem điện thoại đã được cập nhật hay chưa, hãy vào Settings > About Phone > Android version > Android security update. Nếu thông báo hiển thị ngày 5.9.2025 hoặc sau đó, điện thoại đã được vá lỗi. Nếu không, hãy cập nhật ngay lập tức.

Lỗ hổng thứ hai, CVE-2025-48543, liên quan đến Android Runtime (ART) - bộ phận chạy ứng dụng trên điện thoại. Lỗi này là một vấn đề xử lý bộ nhớ, cho phép tin tặc phát triển ứng dụng độc hại để chiếm quyền kiểm soát các quy trình hệ thống mà chỉ Google hoặc nhà sản xuất điện thoại mới có thể kiểm soát. Điều này có thể dẫn đến việc truy cập vào dữ liệu cá nhân và thông tin đăng nhập của người dùng.

Tòa án Mỹ buộc Google ‘mở’ cửa hàng Android cho các đối thủ cạnh tranh

Lời khuyên bảo mật từ Google

Google cảnh báo cả hai lỗ hổng này có thể bị khai thác mà không cần sự tương tác của người dùng, nghĩa là người dùng không cần phải nhấn vào liên kết hay mở tệp đính kèm mới trở thành nạn nhân. Một khi phần mềm độc hại xâm nhập vào điện thoại, cuộc tấn công có thể diễn ra mà họ không hề hay biết.

Để bảo vệ bản thân, người dùng nên thực hiện các bước sau:

  • Cập nhật điện thoại để đảm bảo có phiên bản bảo mật mới nhất.
  • Chỉ cài đặt ứng dụng từ các nguồn đáng tin cậy, tránh tải ứng dụng từ các cửa hàng bên thứ ba.
  • Bật Google Play Protect để phát hiện các ứng dụng độc hại trước khi chúng gây ra sự cố.

Dù có thể người dùng không coi trọng các bản cập nhật bảo mật hằng tháng, nhưng việc cài đặt bản phát hành mới nhất là rất quan trọng để bảo vệ thông tin cá nhân.

Tin liên quan

Google được quyền giữ lại Android và Chrome

Google được quyền giữ lại Android và Chrome

Vào năm ngoái Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đệ đơn kiện Google, yêu cầu công ty này thoái vốn khỏi Chrome và Android nhằm chấm dứt các hành vi phản cạnh tranh.

Khám phá thêm chủ đề

Google Android phần mềm độc hại Lỗ hổng bảo mật bản cập nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận