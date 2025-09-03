Google được quyền giữ lại Android và Chrome

Giờ đây, Thẩm phán Tòa án quận Mỹ Amit P. Mehta đã đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên hồ sơ từ DOJ, Google và các bên liên quan.

Theo phán quyết, tòa án đã chấp nhận một phần yêu cầu của DOJ trong việc cấm Google ký kết các hợp đồng độc quyền với Apple, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và các nhà xuất bản. Cụ thể, Google bị cấm ký kết hoặc duy trì bất kỳ hợp đồng "độc quyền" nào liên quan đến việc phân phối Google Search, Chrome, Google Assistant hoặc ứng dụng Gemini.

Trình duyệt Chrome vẫn là sản phẩm thuộc Google ẢNH: AFP

Các thỏa thuận sau đây cũng bị cấm:

Liên kết cấp phép cho Play Store nhằm phân phối/đặt Search, Chrome, Assistant hoặc Gemini.

Điều kiện thanh toán chia sẻ doanh thu cho một ứng dụng khi phân phối ứng dụng khác.

Điều kiện thanh toán chia sẻ doanh thu yêu cầu duy trì Search, Chrome, Assistant hoặc Gemini trên thiết bị trong hơn một năm.

Ngăn chặn các đối tác phân phối các công cụ tìm kiếm, trình duyệt hoặc sản phẩm AI (trí tuệ nhân tạo) tạo sinh của đối thủ.

Trong khi đó, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của DOJ nhằm buộc Google thoái vốn khỏi Android và Chrome khi cho rằng Google không sử dụng những tài sản này một cách bất hợp pháp. Google vẫn có thể tiếp tục thanh toán cho việc tải trước/đặt ứng dụng Search, Chrome hoặc AI tạo sinh vì việc cấm thanh toán sẽ gây tổn hại đến các đối tác phân phối và người tiêu dùng.

Quảng cáo của Apple

Phía tòa án cũng yêu cầu Google phải chia sẻ một số dữ liệu chỉ mục tìm kiếm và tương tác của người dùng với "đối thủ cạnh tranh đủ điều kiện", nhưng không cần phải chia sẻ dữ liệu quảng cáo. Google cũng phải cung cấp dịch vụ tìm kiếm và dịch vụ phân phối quảng cáo tìm kiếm cho các đối thủ theo các điều khoản thương mại hiện hành.

Tòa án cũng chấp nhận yêu cầu của DOJ nhằm cấm Google trả hàng tỉ USD cho Apple hoặc các OEM để duy trì vị thế mặc định, cũng như yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu liên quan đến hoạt động quảng cáo của mình trong 10 năm với các đối thủ. Tuy nhiên, phán quyết này không yêu cầu Google báo cáo đầu tư hay hạn chế mua lại.

Ngay sau phán quyết được đưa ra, giá cổ phiếu của Google tăng mạnh cho thấy sự hài lòng của công ty với kết quả. Một số đối thủ như DuckDuckGo đã bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết. Mặc dù phán quyết này ngăn Google ràng buộc các đối tác vào các thỏa thuận độc quyền, công ty vẫn có thể theo đuổi các thỏa thuận đặt quảng cáo mặc định. Hiện vẫn chưa rõ liệu DOJ có kháng cáo hay không.