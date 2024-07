Apple kêu gọi người dùng iPhone từ bỏ Chrome

Theo TechRadar, Apple vừa tung ra một chiến dịch quảng cáo mới, nhấn mạnh vào khả năng bảo vệ quyền riêng tư vượt trội của trình duyệt Safari so với đối thủ Google Chrome trên nền tảng iOS.

Trong đoạn video quảng cáo mang phong cách Black Mirror, Apple cảnh báo người dùng về việc dữ liệu duyệt web của họ đang bị theo dõi bởi các 'camera an ninh bay' và 'dơi robot', đồng thời khẳng định Safari là một trình duyệt 'riêng tư thực thụ'.

Apple tuyên bố Safari là một trình duyệt riêng tư thực thụ CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến Chrome, nhưng thông điệp của Apple rõ ràng nhắm vào trình duyệt phổ biến nhất thế giới này. Apple chỉ trích trình duyệt Chrome vì việc sử dụng cookie theo dõi mặc định và chế độ ẩn danh (Incognito) không thực sự hiệu quả trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Theo Apple, Safari có nhiều tính năng bảo mật mạnh mẽ hơn được bật theo mặc định so với Chrome. Ví dụ, tính năng Intelligent Tracking Prevention (ITP) giúp ngăn chặn việc theo dõi chéo trang web, chế độ duyệt web riêng tư (Private Browsing Mode) cũng được đánh giá là an toàn hơn so với chế độ ẩn danh của Chrome.

Tuy nhiên, Apple cũng thừa nhận Safari không phải là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề quyền riêng tư. Hãng khuyến nghị người dùng nên sử dụng thêm VPN để tăng cường bảo mật khi duyệt web.

Bên cạnh Safari, người dùng iOS cũng có thể lựa chọn các trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư khác như Arc Search và Brave.

Chiến dịch quảng cáo của Apple được đưa ra trong bối cảnh thị trường trình duyệt web trên iOS đang có nhiều biến động. Với việc đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực, các trình duyệt web của bên thứ ba như Chrome có thể sẽ sớm được phép sử dụng các công cụ khác ngoài WebKit của Apple, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường.