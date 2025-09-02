Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Những thứ không nên cắm vào cổng USB laptop hoặc smartphone

Kiến Văn
Kiến Văn
02/09/2025 12:26 GMT+7

Công nghệ USB cho phép người dùng kết nối nhiều thiết bị với nhau một cách dễ dàng, nhưng không phải tất cả thiết bị USB đều an toàn để sử dụng.

Đặc biệt với người dùng laptop hoặc smartphone, việc kết nối với những loại thiết bị USB dưới đây là một sai lầm không nên xảy ra.

Ổ đĩa và thiết bị lưu trữ không xác định

Nhiều người nghĩ rằng phần mềm độc hại chỉ lây nhiễm qua mạng, nhưng thực tế chỉ cần một ổ USB chứa mã độc được để gần máy tính, kẻ xấu có thể dễ dàng xâm nhập. Khi ai đó nhặt được ổ USB và cắm vào máy tính, phần mềm độc hại có thể tự động chạy nếu máy tính không được bảo vệ đúng cách.

Những thứ không nên cắm vào cổng USB laptop hoặc smartphone - Ảnh 1.

Đừng cắm những chiếc USB không rõ nguồn gốc vào máy tính

ẢNH: PCWORLD

Để tăng khả năng lừa đảo, kẻ xấu thường gắn nhãn cho ổ USB một số cái tên như "Biên bản cuộc họp bí mật", "Ảnh khiêu dâm"… để kích thích tính tò mò của mục tiêu. Đặc biệt, có những thiết bị được gọi là "USB Killer" có khả năng gây hư hại nghiêm trọng cho máy tính. Nếu thấy một ổ USB lạ, bạn tuyệt đối không cắm vào máy tính.

Bộ sạc và phụ kiện điện thoại giá rẻ

Về lý thuyết, tất cả thiết bị USB phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, nhưng nhiều bộ sạc giá rẻ không đảm bảo điều này. Một số bộ sạc nhái thậm chí còn giả mạo nhãn hiệu để trông giống như sản phẩm an toàn. Những thiết bị này có thể gây ra cháy nổ, như từng xảy ra với nhiều sản phẩm điện tử.

Để bảo vệ thiết bị, người dùng hãy mua bộ sạc từ các nhà cung cấp uy tín và tránh xa những sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Thiết bị USB 'tiện ích' từ nguồn không đáng tin

Nhiều thiết bị USB độc đáo như quạt hay máy hâm cà phê có thể thu hút sự chú ý, nhưng chúng cũng tiềm ẩn rủi ro. Những thiết bị này thường chỉ cung cấp điện mà không truyền dữ liệu, nhưng vẫn có nguy cơ tiêm phần mềm độc hại, như keylogger, vào thiết bị mà nó kết nối.

Những thứ không nên cắm vào cổng USB laptop hoặc smartphone - Ảnh 2.

Chỉ nên cắm những tiện ích như quạt USB vào thiết bị có cổng USB chỉ cấp điện mà không chứa dữ liệu

ẢNH: HONEYCANDO

Nếu muốn sử dụng chúng, hãy cắm vào các cổng USB chỉ cung cấp điện (không chứa dữ liệu) để giảm thiểu nguy cơ.

Trạm sạc công cộng không có bảo vệ

Mặc dù nhiều người hiện nay sử dụng pin sạc dự phòng, đôi khi vẫn cần sử dụng trạm sạc công cộng. Tuy nhiên, các trạm sạc này có thể bị tin tặc xâm nhập, lây nhiễm mã độc vào điện thoại hoặc thiết bị của người dùng mà họ không hề hay biết. Để bảo vệ bản thân, hãy sử dụng sạc pin dự phòng thay vì sạc trực tiếp vào điện thoại. Pin dự phòng không có khả năng lây nhiễm và không truyền dữ liệu qua cổng USB.

Người dùng cũng có thể mua cáp sạc USB an toàn, thường được gọi là "cáp chặn dữ liệu" hoặc "chỉ cấp nguồn". Những cáp này không có đường truyền dữ liệu vật lý, do đó không thể trở thành nguồn lây nhiễm.

Những thứ không nên cắm vào cổng USB laptop hoặc smartphone - Ảnh 3.

Đã có nhiều cảnh báo về việc sử dụng trạm sạc công cộng

ẢNH: YAHOO

Tóm lại, USB là một phát minh tuyệt vời, nhưng sự phổ biến của nó cũng khiến cổng USB trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc tấn công. Do đó, người dùng cần biết chăm sóc và bảo vệ cổng USB của mình một cách cẩn thận, tương tự như cách họ bảo vệ ngôi nhà của mình. Việc sử dụng thiết bị USB cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những rủi ro không đáng có. Hãy luôn cảnh giác và bảo vệ thiết bị của mình.

Những thứ không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV

Những thứ không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV

Smart TV hiện đại thường được trang bị một hoặc nhiều cổng USB nhằm phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

