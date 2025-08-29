Những thứ không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV

Mặc dù nhiều người sử dụng các cổng USB này chủ yếu để kết nối ổ đĩa flash nhằm phát video và nội dung đa phương tiện hoặc cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi, vẫn còn nhiều công dụng mà không phải ai cũng biết. Ví dụ, một số Smart TV cho phép cập nhật phần mềm qua cổng USB, trong khi một số khác có thể kết nối tay cầm chơi game. Đặc biệt, một số TV còn hỗ trợ ghi lại nội dung truyền hình trực tiếp vào ổ lưu trữ USB.

Cổng USB trên Smart TV có thể làm được một số điều, nhưng một số thì không nên ẢNH: AMAZON

Tuy nhiên, không phải thiết bị USB nào cũng có thể hoạt động khi kết nối với cổng USB trên TV. Mặc dù cổng USB trên TV khá mạnh, nhưng tính năng và độ linh hoạt của nó không thể so sánh với cổng USB trên máy tính. Hơn nữa, khả năng cung cấp điện của cổng USB trên TV cũng bị hạn chế.

Danh sách các thiết bị không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV

Bất chấp TV hiện đại thông minh hơn và có nhiều phần mềm hơn so với các mẫu cũ, chúng không tích hợp các trình điều khiển cần thiết để nhận diện nhiều thiết bị USB mà chúng ta thường sử dụng với PC. Các thiết bị như ổ đĩa quang ngoài, máy in USB hay máy quét ảnh đều cần trình điều khiển để hoạt động và không thể cài đặt trình điều khiển trên TV do hạn chế về phần mềm.

Vẫn có một số ngoại lệ như ổ đĩa quang có chế độ kết nối TV, tuy nhiên chúng không phổ biến và không phải lúc nào cũng hoạt động tốt với mọi loại TV. Ngoài ra, một số ứng dụng như PrinterShare và Printhand có thể được tải vào Android TV để sử dụng với một số máy in USB nhất định, nhưng quá trình này phức tạp và không đảm bảo thành công.

Truyền phát nội dung đa phương tiện từ flash USB có thể tốt, nhưng sạc pin cho các thiết bị pin lớn thì không nên ẢNH: ZDNET

Sạc smartphone và tablet

Mặc dù nhiều người thường kết nối smartphone và tablet với PC để sạc, việc sử dụng cổng USB của TV cho mục đích này không hiệu quả. Hầu hết TV hiện đại chỉ trang bị cổng USB 2.0 với dòng điện 5V ở mức 500 mA, tương đương khoảng 2,5W. Một số TV có cổng USB 3.0 cung cấp dòng điện 5V ở mức 900 mA (tổng cộng 4,5W), nhưng điều này khá hiếm. Với công suất này, việc sạc smartphone và tablet sẽ mất nhiều thời gian.

Dĩ nhiên, người dùng có thể kết nối thiết bị với TV để sạc trường hợp khẩn cấp, mặc dù điều này sẽ không đạt được hiệu quả đáng kể. Nhưng gần như chắc chắn cổng USB của TV không phù hợp để sạc các thiết bị di động có dung lượng pin lớn như laptop hay game console. Thay vào đó, người dùng chỉ nên sử dụng cổng USB của TV để sạc các thiết bị tiêu thụ điện năng thấp, như phụ kiện di động, đặc biệt nếu TV có cổng USB 3.0.

Để nhận biết thế hệ cổng USB, người dùng có thể dựa vào màu sắc của miếng nhựa chèn: màu xanh dương là USB 3.0, màu đen là USB 2.0, màu vàng có thể là USB 3.0 hoặc 2.0 hỗ trợ cấp nguồn thụ động.