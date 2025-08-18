Những khả năng bất ngờ mà Smart TV có thể làm

Những chiếc Smart TV ngày nay có thể cho phép người dùng tận dụng sức mạnh từ màn hình độ phân giải cao hoặc công nghệ HDR theo nhiều cách khác nhau mà không liên quan đến phim ảnh như đề cập dưới đây.

Hãy đừng để những chiếc cổng USB trên Smart TV trở nên vô dụng ẢNH: ZDNET

Sạc thiết bị ngoại vi từ Smart TV

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất mà Smart TV có thể mang lại không liên quan đến việc hiển thị hình ảnh. Nhờ cổng USB-A tích hợp, người dùng có thể sạc các thiết bị kết nối ngoài. Để tránh sự lộn xộn của dây cáp trên bàn làm việc, người dùng thường cắm bộ điều khiển trò chơi và điều khiển Apple TV vào TV để sạc pin. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khả năng cung cấp điện của các cổng USB-A trên Smart TV thường có hạn, không đủ để sạc đầy máy tính xách tay hay các thiết bị điện tử lớn khác.

Thiết lập tâm trạng cho không gian sống

Hầu hết hệ điều hành Smart TV hiện nay đều cung cấp nhiều hình ảnh, họa tiết và phong cảnh để thay đổi khi thiết bị không hoạt động. Với tần suất thưởng thức chương trình trên TV ít, người dùng có thể chuyển sang sử dụng chế độ bảo vệ màn hình. Đó có thể là cảnh thiên nhiên hay kiến trúc chuyển động chậm trên màn hình vì chúng có thể tạo thêm không khí cho phòng khách. Hơn nữa, người dùng có thể bật các bản nhạc êm dịu qua ứng dụng âm nhạc trên TV để tăng thêm bầu không khí yên bình và ấm cúng cho không gian sống của mình.

Những chiếc Smart TV có màn hình lớn hơn nhiều so với màn hình máy tính ẢNH: ACER

Phát màn hình PC

Việc truyền trực tiếp màn hình từ máy tính lên TV đã chứng tỏ rất hữu ích, đặc biệt đối với những ai muốn luyện tập thuyết trình bằng cách chiếu slide trên màn hình lớn. Người dùng cũng có thể truyền tải ảnh cũ và phim gia đình lên TV thông qua ổ cứng ngoài. Mặc dù có thể kết nối ổ cứng trực tiếp với TV, nhưng việc thao tác hơi chậm và khó có thể khiến việc truyền hình ảnh màn hình PC lên màn hình TV sẽ dễ dàng truy cập tệp và nội dung hơn.

Kiểm soát các thiết bị gia dụng thông minh

Mặc dù nhiều người vẫn còn ngần ngại với công nghệ nhà thông minh, nhưng nếu đã thử nghiệm hệ sinh thái Apple HomeKit và Philips Hue, chắc chắn suy nghĩ sẽ khác. Trong trường hợp này, tuy việc điều khiển các sản phẩm nhà thông minh qua điện thoại và màn hình chuyên dụng khá dễ dàng, nhưng việc sử dụng TV để điều chỉnh màu đèn LED, nhiệt độ phòng hay bật camera chuông cửa khi cần lại thú vị hơn nhiều.

Dĩ nhiên, đó có thể không phải là cách tốt nhất đối với hầu hết mọi người, nhưng nếu sử dụng TV như là một màn hình thông minh khổng lồ, kết hợp với hệ thống âm thanh loa thanh vượt trội thực sự là một giải pháp thú vị và hiệu quả trong việc quản lý thiết bị nhà thông minh.

Người dùng có thể hiển thị các bức ảnh chụp từ điện thoại mà mình lâu ngày không xem ẢNH: SAMSUNG

Hiển thị ảnh

Cuối cùng, người dùng cũng có thể sử dụng Smat TV như một khung ảnh kỹ thuật số. Apple TV tự động đồng bộ hóa với thư viện Apple Photos, trình chiếu những kỷ niệm và ảnh chụp nhanh trên màn hình lớn. Điều này có ý nghĩa cho những ai thường chụp nhiều ảnh nhưng lại quên xem lại chúng. Bằng cách hiển thị ảnh trên màn hình lớn nhất trong nhà, người dùng có thể đảm bảo rằng không có bức ảnh nào về những buổi đi chơi vui vẻ bị bỏ quên hay đánh giá thấp.