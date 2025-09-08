Google Gemini có tính năng giúp người dùng kiếm tiền

Mục tiêu của công ty là biến Gemini AI thành "nhà phân tích tài chính" cho người dùng. Hiện tại, người dùng tại Mỹ có thể trải nghiệm phiên bản beta của Google Finance mới. Sự xuất hiện của Gemini mang đến cho người dùng Google Finance nhiều công cụ mới giúp họ theo dõi số liệu và thông tin.

Gemini giúp nâng cao khả năng phân tích tài chính cho Google Finance ẢNH: Economy Middle East

Các tính năng nổi bật bao gồm quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu thị trường và tin tức mới nhất, các công cụ biểu đồ nâng cao, cùng khả năng đặt câu hỏi về thị trường và tài chính cho AI. Khi được triển khai đầy đủ, người dùng sẽ có tùy chọn chuyển đổi giữa phiên bản mới và phiên bản cổ điển của Google Finance.

Để bắt kịp xu hướng công nghệ, Google đang mở rộng khả năng của Gemini, bao gồm việc trang bị cho các thiết bị Android tính năng chụp ảnh mới hỗ trợ bởi AI, cũng như dự kiến tích hợp Gemini vào Google Home trước khi kết thúc năm 2025.

Lợi ích Gemini mang đến cho Google Finance

Công cụ mới này không chỉ cung cấp những hiểu biết kinh tế sâu sắc hơn mà còn cho phép người dùng truy cập thông tin thị trường chi tiết theo thời gian thực. Tính năng mới cho phép họ đặt những câu hỏi phức tạp cho AI, nhận được câu trả lời chi tiết kèm theo danh sách nguồn thông tin bổ sung. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng các công cụ biểu đồ mới để theo dõi các yếu tố kỹ thuật như biểu đồ nến và đường trung bình động.

Trang Google Finance được thiết kế lại cũng cung cấp nguồn cấp tin tức trực tiếp, giúp người dùng cập nhật những diễn biến mới nhất trong thế giới tài chính, bao gồm thông tin về tiền điện tử và hàng hóa. Hiện tại, người dùng Mỹ có thể thử nghiệm tính năng mới này thông qua Search Labs.

Cũng cần lưu ý rằng, Google Finance mới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy người dùng có thể gặp một số khó khăn khi sử dụng. Để truy cập, hãy vào trang Google Finance Search Labs, nơi người dùng sẽ được hỏi có muốn bật tính năng mới hay không. Sau khi bật tính năng, người dùng có thể chọn Try Google Finance. Nếu muốn quay lại phiên bản cũ, chỉ cần nhấp vào biểu tượng Labs (hình cốc) ở góc trên bên phải và tắt tính năng mới từ cửa sổ bật lên.