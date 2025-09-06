Google nâng cấp tính năng Circle to Search

Theo Google, dịch thuật là một trong những tính năng được sử dụng nhiều nhất trong Circle to Search, vì vậy công ty đã phát triển bản cập nhật này nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Việc dịch thuật văn bản trên màn hình trở nên thuận lợi hơn với tính năng mới trên Circle to Search ẢNH: GOOGLE

Cụ thể, trong khi người dùng trước đây phải khởi động lại quy trình dịch mỗi khi cuộn lên hoặc xuống, với bản cập nhật mới, sau khi bắt đầu dịch nội dung, tính năng này sẽ tự động tiếp tục dịch văn bản khi nó xuất hiện trên màn hình, giúp người dùng dễ dàng duyệt các menu kỹ thuật số ngay cả khi chúng được tạo thành từ nhiều hình ảnh.

Đây chỉ là một trong những nỗ lực của Google nhằm cải thiện tính năng trên các ứng dụng của mình. Gần đây, công ty cũng đã triển khai một số tính năng nổi bật từ iMessage cho Google Messages và ra mắt công cụ viết dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) cho ứng dụng Gboard, điều đó mang đến nhiều cách hơn để nâng cao khả năng viết cho người dùng.

Cách sử dụng tính năng mới trên Circle to Search

Nếu muốn trải nghiệm tính năng dịch thuật mới, người dùng có thể sẽ phải chờ vài ngày do Google đang triển khai dần tính năng cho các thiết bị Android, bắt đầu từ các thiết bị Samsung và sau đó mở rộng sang các thiết bị khác.

Trình diễn khả năng mới của Circle to Search

Để kiểm tra xem người dùng có thể truy cập tính năng này hay không, hãy mở ứng dụng Circle to Search bằng cách nhấn và giữ nút Home trên thanh điều hướng của điện thoại, sau đó nhấn vào biểu tượng Dịch. Nếu đã cập nhật phiên bản mới, người dùng sẽ thấy tùy chọn Scroll and translate. Nếu không, người dùng sẽ cần đợi ứng dụng được tải về thiết bị của mình.

Việc Google triển khai tính năng mới này một cách từ từ không có gì ngạc nhiên, đặc biệt khi các thiết bị Samsung sẽ là những thiết bị đầu tiên được cập nhật. Circle to Search ban đầu được ra mắt trên Galaxy S24 và Google đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Samsung trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Gần đây, Google cũng đã phát hành nhiều tính năng mới cho Android và một số bổ sung dành riêng cho Pixel trong bản cập nhật Pixel Drop mới nhất.