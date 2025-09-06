Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google nâng cấp tính năng Circle to Search

Kiến Văn
Kiến Văn
06/09/2025 18:50 GMT+7

Google vừa công bố nâng cấp tính năng Circle to Search nhằm cho phép người dùng dịch văn bản trên trang web một cách liền mạch khi cuộn trang.

Theo Google, dịch thuật là một trong những tính năng được sử dụng nhiều nhất trong Circle to Search, vì vậy công ty đã phát triển bản cập nhật này nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Google đưa tính năng quyền năng mới vào Circle To Search - Ảnh 1.

Việc dịch thuật văn bản trên màn hình trở nên thuận lợi hơn với tính năng mới trên Circle to Search

ẢNH: GOOGLE

Cụ thể, trong khi người dùng trước đây phải khởi động lại quy trình dịch mỗi khi cuộn lên hoặc xuống, với bản cập nhật mới, sau khi bắt đầu dịch nội dung, tính năng này sẽ tự động tiếp tục dịch văn bản khi nó xuất hiện trên màn hình, giúp người dùng dễ dàng duyệt các menu kỹ thuật số ngay cả khi chúng được tạo thành từ nhiều hình ảnh.

Đây chỉ là một trong những nỗ lực của Google nhằm cải thiện tính năng trên các ứng dụng của mình. Gần đây, công ty cũng đã triển khai một số tính năng nổi bật từ iMessage cho Google Messages và ra mắt công cụ viết dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) cho ứng dụng Gboard, điều đó mang đến nhiều cách hơn để nâng cao khả năng viết cho người dùng.

Cách sử dụng tính năng mới trên Circle to Search

Nếu muốn trải nghiệm tính năng dịch thuật mới, người dùng có thể sẽ phải chờ vài ngày do Google đang triển khai dần tính năng cho các thiết bị Android, bắt đầu từ các thiết bị Samsung và sau đó mở rộng sang các thiết bị khác.

Trình diễn khả năng mới của Circle to Search

Để kiểm tra xem người dùng có thể truy cập tính năng này hay không, hãy mở ứng dụng Circle to Search bằng cách nhấn và giữ nút Home trên thanh điều hướng của điện thoại, sau đó nhấn vào biểu tượng Dịch. Nếu đã cập nhật phiên bản mới, người dùng sẽ thấy tùy chọn Scroll and translate. Nếu không, người dùng sẽ cần đợi ứng dụng được tải về thiết bị của mình.

Việc Google triển khai tính năng mới này một cách từ từ không có gì ngạc nhiên, đặc biệt khi các thiết bị Samsung sẽ là những thiết bị đầu tiên được cập nhật. Circle to Search ban đầu được ra mắt trên Galaxy S24 và Google đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Samsung trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Gần đây, Google cũng đã phát hành nhiều tính năng mới cho Android và một số bổ sung dành riêng cho Pixel trong bản cập nhật Pixel Drop mới nhất.

Tin liên quan

Google Dịch có tính năng đe dọa các công cụ học ngoại ngữ

Google Dịch có tính năng đe dọa các công cụ học ngoại ngữ

Trong gần hai thập kỷ qua, Google Dịch chủ yếu được sử dụng như một công cụ tra cứu nhanh cho việc dịch từ và cụm từ.

Khám phá thêm chủ đề

Circle to Search Google tính năng mới Dịch thuật trí tuệ nhân tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận