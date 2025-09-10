Google hạ giá AI Veo 3 và nâng tầm khả năng tạo video

Theo Neowin, Google vừa tung ra một loạt cập nhật quan trọng cho các mô hình AI tạo video Veo 3 và Veo 3 Fast, một động thái được cho là nhằm gia tăng sức ép cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Sora của OpenAI. Đáng chú ý nhất, các mô hình này không chỉ được nâng cấp tính năng mà còn được giảm giá mạnh, giúp công nghệ này trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Google Veo 3 chính thức rẻ và mạnh hơn

Trong thông báo mới nhất, Google cho biết Veo 3 và Veo 3 Fast đã chính thức vượt qua giai đoạn thử nghiệm và "sẵn sàng để sử dụng ở quy mô sản xuất lớn", một tín hiệu bật đèn xanh cho các nhà phát triển và doanh nghiệp.

Google giảm giá và nâng cấp tính năng cho Veo 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Yếu tố gây chú ý nhất là việc giảm giá mạnh. Chi phí để tạo video bằng mô hình Veo 3 cao cấp đã giảm gần một nửa, từ 0,75 USD/giây xuống chỉ còn 0,40 USD/giây. Phiên bản nhanh hơn là Veo 3 Fast thậm chí còn được giảm giá sâu hơn, từ 0,40 USD/giây xuống còn 0,15 USD/giây. Mức giá mới này có hiệu lực ngay lập tức.

Bên cạnh việc giảm giá, Google cũng trang bị thêm những 'vũ khí' mới cho Veo 3. Nổi bật là khả năng tạo video với chất lượng 1.080p thông qua Gemini API, một nâng cấp đáng kể so với giới hạn 720p trước đây. Ngoài ra, để đáp ứng xu hướng của thời đại, Veo 3 giờ đây đã hỗ trợ tỷ lệ khung hình 9:16, cho phép người dùng và các nhà sáng tạo nội dung dễ dàng sản xuất video dạng dọc chuyên dụng cho các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram Reels hay YouTube Shorts.

Được giới thiệu lần đầu tại hội nghị I/O 2025, Veo 3 là câu trả lời của Google cho 'cơn sốt' Sora mà OpenAI đã tạo ra. Công nghệ này không chỉ nằm trên giấy tờ mà đã cung cấp sức mạnh cho các tính năng thực tế như tạo video có độ dài 8 giây trong Gemini, ứng dụng Google Vids và gần đây nhất là tính năng chuyển hình ảnh thành video (Photo to video) trong Google Photos.

Bằng cách làm cho Veo 3 rẻ hơn, mạnh và đa dụng hơn, Google đang phát đi một thông điệp rõ ràng, họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI tạo sinh video.