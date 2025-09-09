Điện thoại chạy One UI 7 sắp nhận tính năng hấp dẫn từ One UI 8

Theo SamMobile, trong khi người dùng Galaxy đang háo hức chờ đợi bản cập nhật lớn One UI 8 dự kiến ra mắt trong tháng này, Samsung dường như đã chuẩn bị một món quà bất ngờ. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy một trong những tính năng được làm mới hoàn toàn trên One UI 8 sắp được ưu ái mang xuống cho cả các thiết bị đang chạy One UI 7.

One UI 7 sắp được trải nghiệm sớm tính năng mới của One UI 8

Nhân vật chính của câu chuyện lần này chính là Quick Share - công cụ chia sẻ file không thể thiếu của hệ sinh thái Android và Galaxy.

Cụ thể, một phiên bản mới của ứng dụng Quick Share (số hiệu 13.8.01.11) đã bất ngờ được tải lên kho ứng dụng Galaxy Store. Đây chính là phiên bản được giới thiệu cùng với One UI 8 (dựa trên Android 16), mang trong mình một cuộc 'lột xác' toàn diện về giao diện và tính năng. Việc ứng dụng này xuất hiện độc lập cho thấy Samsung đã sẵn sàng phát hành nó cho cả những người dùng chưa nâng cấp lên One UI 8.

Tính năng Quick Share trên One UI 8 sẽ có mặt trên One UI 7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù hiện tại, bản cập nhật này vẫn chưa xuất hiện trên các thiết bị như Galaxy S23 Ultra hay Z Fold5 đang chạy One UI 7, nhưng đây là một tín hiệu cho thấy việc phát hành sẽ sớm diễn ra theo từng giai đoạn.

Vậy Quick Share mới có gì đặc biệt?

Giao diện hoàn toàn mới: Thay đổi lớn nhất là giao diện được tách thành hai tab riêng biệt gồm "Nhận" (Receive) và "Gửi" (Send), giúp các thao tác trở nên trực quan và nhanh chóng hơn. Đây cũng là giao diện hợp nhất sau khi Samsung và Google gộp chung Quick Share và Nearby Share làm một.

Gửi lại file thông minh hơn: Nếu quá trình gửi file bị lỗi hoặc bị hủy, khi bạn thực hiện lại, Quick Share sẽ chỉ gửi những file chưa được chuyển đi, giúp tiết kiệm thời gian và dữ liệu.

Nhiều cải tiến nhỏ khác: Tên thiết bị giờ đây có thể đặt dài hơn, giúp dễ nhận dạng, đồng thời tính năng này cũng được tích hợp sâu hơn vào giao diện "Thiết bị lân cận" (Nearby Devices) mới của Samsung.

Đây là một điểm cộng lớn cho Samsung khi chủ động mang các tính năng mới xuống những phiên bản phần mềm cũ hơn, giúp người dùng không phải chờ đợi một bản cập nhật hệ điều hành lớn để được trải nghiệm những cải tiến giá trị.