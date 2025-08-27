Samsung xác nhận ngày phát hành One UI 8

Theo SamMobile, sau nhiều tháng chờ đợi và các phiên bản beta, Samsung cuối cùng đã chính thức xác nhận thời điểm vàng để người dùng Galaxy được "lên đời" giao diện One UI 8. Theo thông báo mới nhất, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tung ra bản cập nhật ổn định ngay trong tháng 9 tới.

Samsung chốt lịch ra mắt One UI 8 ngay trong tháng tới

Đối với những người dùng không sở hữu bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 (vốn được cài đặt sẵn One UI 8), đây là tin tức không thể vui hơn. Samsung đã dập tắt mọi lo ngại về sự chậm trễ và tái khẳng định cam kết của hãng, mang đến phiên bản phần mềm mới nhất cho người dùng chỉ trong vài tuần nữa.

One UI 8 sẽ ra mắt người dùng Galaxy trong tháng tới ẢNH: SAMSUNG

Gần đây, cộng đồng công nghệ đã xôn xao trước thông tin Samsung đang chuẩn bị tung ra phiên bản beta thứ 6 cho dòng Galaxy S25. Điều này đã dấy lên lo ngại rằng quá trình thử nghiệm có thể kéo dài hơn dự kiến, đẩy lùi thời điểm phát hành chính thức.

Tuy nhiên, trong một bài đăng blog mới đây, Samsung đã trực tiếp bác bỏ những đồn đoán này. Hãng xác nhận mặc dù có thể có thêm các bản dựng beta, lịch trình tung ra phiên bản One UI 8 ổn định vẫn không thay đổi và sẽ được khởi động đúng kế hoạch vào tháng 9.

Theo thông báo, quá trình cập nhật sẽ diễn ra theo từng giai đoạn:

Dòng Galaxy S25 : Đây sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật One UI 8 ổn định, bắt đầu từ tháng 9.2025.

: Đây sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật One UI 8 ổn định, bắt đầu từ tháng 9.2025. Các thiết bị đủ điều kiện khác: Sau khi triển khai cho dòng S25, Samsung sẽ tiếp tục mở rộng bản cập nhật ra các mẫu smartphone và máy tính bảng Galaxy khác đủ điều kiện.

Điều này có nghĩa là những người đang sở hữu Galaxy S25 chỉ còn phải đếm ngược từng ngày để được trải nghiệm các tính năng mới nhất mà Samsung mang lại.

Đối với người dùng các thiết bị Galaxy khác, hãy kiên nhẫn và theo dõi các thông báo tiếp theo từ Samsung để biết chính xác thời gian thiết bị của bạn sẽ nhận được bản cập nhật lớn này.