Galaxy S26 Ultra 'lột xác' hoàn toàn, thiết kế không còn vuông vức như trước?

Theo Sammy Fans, một thay đổi thiết kế mang tính biểu tượng sắp diễn ra. Theo một nguồn tin nội bộ uy tín, Samsung sẽ chính thức từ bỏ thiết kế vuông vức đã trở thành di sản của dòng Ultra kể từ thời S22 Ultra. Thay vào đó, Galaxy S26 Ultra sẽ có các góc được bo tròn mềm mại hơn đáng kể.

Galaxy S26 Ultra sẽ mềm mại hơn để "đấu" với iPhone 17 Pro?

Kể từ khi "hợp nhất" với dòng Note vào năm 2022, thiết kế vuông vức, nam tính với khe cắm S Pen tích hợp đã trở thành một đặc điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn của Galaxy S Ultra. Tuy nhiên, di sản này có thể sớm kết thúc.

Thiết kế vuông vức có thể biến mất trên Galaxy S26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Chuyên gia rò rỉ công nghệ nổi tiếng Phoneart vừa tiết lộ, "bốn góc trên thân máy của Galaxy S26 Ultra đã trở nên tròn trịa hơn". Đây được xem là sự thay đổi thiết kế lớn, đánh dấu một chương mới cho dòng flagship cao cấp nhất của Samsung.

Thực tế, Samsung dường như đã "nhá hàng" cho sự thay đổi này. Chiếc Galaxy S25 Ultra sắp ra mắt được cho là đã có các góc bo tròn nhẹ, làm mềm đi sự vuông vức của S24 Ultra. Và đến thế hệ S26 Ultra, thiết kế này sẽ được loại bỏ hoàn toàn để thay thế bằng một diện mạo mới, thoải mái hơn khi cầm nắm và sử dụng.

Động thái này cho thấy Samsung dường như đang muốn thiết kế của mình trở nên tương đồng với các đối thủ lớn như Pixel 10 Pro và đặc biệt là iPhone 17 Pro. Cả hai mẫu máy này đều được đánh giá cao nhờ thiết kế bo tròn, mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu và tiện lợi khi cất trong túi quần.

Thông tin rò rỉ này cũng đi kèm một chi tiết thú vị khác. Có vẻ như vào năm 2026, Samsung sẽ thay đổi cả cách đặt tên cho dòng sản phẩm của mình. Thay vì các phiên bản tiêu chuẩn và Plus quen thuộc, chúng ta có thể sẽ thấy sự xuất hiện của Galaxy S26 Pro và Galaxy S26 Edge bên cạnh phiên bản Ultra cao cấp nhất.

Hiện tại, chuyên gia rò rỉ @Onleaks được cho là đang hoàn thiện các bản dựng CAD của dòng Galaxy S26 và sẽ sớm tung ra trong vài tuần tới, hứa hẹn sẽ cho người hâm mộ Samsung cái nhìn chính xác nhất về cuộc lột xác thiết kế này.