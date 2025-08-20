Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 Ultra sẽ có đột phá về công nghệ màn hình

Kiến Văn
Kiến Văn
20/08/2025 09:57 GMT+7

Nhiều thông tin rò rỉ về Galaxy S26 Ultra đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong thời gian gần đây.

Các báo cáo chỉ ra rằng Galaxy S26 Ultra sẽ là mẫu smartphone mang đến hiệu năng mạnh mẽ cùng nhiều tính năng đột phá. Đặc biệt, Samsung được cho là sẽ giới thiệu công nghệ màn hình OLED mới mang tên Flex Magic Pixel vào mẫu smartphone cao cấp này. Được phát triển bởi Samsung Display, Flex Magic Pixel sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách điều chỉnh góc nhìn của màn hình.

Galaxy S26 Ultra có màn lột xác lớn về công nghệ màn hình - Ảnh 1.

Công nghệ màn hình Galaxy S26 Ultra sẽ tăng cường quyền riêng tư cho người dùng

ẢNH: PHONEARENA

Trong thực tế, Flex Magic Pixel đã được giới thiệu tại các sự kiện công nghệ lớn trước đó, như MWC và K-Display 2025. Công nghệ này sẽ tự động điều chỉnh các điểm ảnh khi người dùng mở ứng dụng nhạy cảm, như ứng dụng ngân hàng, từ đó hạn chế góc nhìn của những người xung quanh mà không làm giảm chất lượng hiển thị.

Galaxy S26 Ultra là phép thử đầu tiên với Flex Magic Pixel

Giờ đây, các nguồn tin từ Hàn Quốc chỉ ra rằng Flex Magic Pixel hiện trong quá trình sản xuất hàng loạt, mở ra khả năng cao công nghệ này sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra và các mẫu smartphone gập mà Samsung giới thiệu vào năm sau. Nếu đúng, Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu tính năng độc đáo mà các điện thoại Android cao cấp khác không có.

Ngoài màn hình Flex Magic Pixel, Samsung cũng đang chuẩn bị cho nhiều thay đổi thú vị khác trong dòng Galaxy S26. Mẫu tiêu chuẩn có thể được đổi tên thành Galaxy S26 Pro, trong khi mẫu Plus có thể mang tên Galaxy S26 Edge hoặc Galaxy S26 Air với kích thước siêu mỏng. Tất nhiên, mẫu mạnh mẽ nhất vẫn là Galaxy S26 Ultra.

Đối với Galaxy S26 Ultra, mẫu smartphone này được cho là sẽ trang bị RAM nhanh hơn và tính năng sạc nhanh, cùng với một bản nâng cấp lớn về camera, đặc biệt là khả năng chụp ảnh thiếu sáng với khẩu độ f/1.4. Mẫu điện thoại này sẽ phải cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max mà Apple dự kiến ra mắt vào ngày 9.9 tới.

Tin liên quan

Thông tin khiến Galaxy S26 Ultra là lựa chọn đáng để nâng cấp

Thông tin khiến Galaxy S26 Ultra là lựa chọn đáng để nâng cấp

Một rò rỉ mới đây cho thấy mẫu smartphone cao cấp Galaxy S26 Ultra có thể được cải thiện đáng kể về hiệu năng và thời lượng pin.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy S26 Ultra Samsung điện thoại cao cấp công nghệ màn hình Flex Magic Pixel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận