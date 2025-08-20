Galaxy S26 Ultra sẽ có đột phá về công nghệ màn hình

Các báo cáo chỉ ra rằng Galaxy S26 Ultra sẽ là mẫu smartphone mang đến hiệu năng mạnh mẽ cùng nhiều tính năng đột phá. Đặc biệt, Samsung được cho là sẽ giới thiệu công nghệ màn hình OLED mới mang tên Flex Magic Pixel vào mẫu smartphone cao cấp này. Được phát triển bởi Samsung Display, Flex Magic Pixel sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách điều chỉnh góc nhìn của màn hình.

Công nghệ màn hình Galaxy S26 Ultra sẽ tăng cường quyền riêng tư cho người dùng ẢNH: PHONEARENA

Trong thực tế, Flex Magic Pixel đã được giới thiệu tại các sự kiện công nghệ lớn trước đó, như MWC và K-Display 2025. Công nghệ này sẽ tự động điều chỉnh các điểm ảnh khi người dùng mở ứng dụng nhạy cảm, như ứng dụng ngân hàng, từ đó hạn chế góc nhìn của những người xung quanh mà không làm giảm chất lượng hiển thị.

Galaxy S26 Ultra là phép thử đầu tiên với Flex Magic Pixel

Giờ đây, các nguồn tin từ Hàn Quốc chỉ ra rằng Flex Magic Pixel hiện trong quá trình sản xuất hàng loạt, mở ra khả năng cao công nghệ này sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra và các mẫu smartphone gập mà Samsung giới thiệu vào năm sau. Nếu đúng, Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu tính năng độc đáo mà các điện thoại Android cao cấp khác không có.

Ngoài màn hình Flex Magic Pixel, Samsung cũng đang chuẩn bị cho nhiều thay đổi thú vị khác trong dòng Galaxy S26. Mẫu tiêu chuẩn có thể được đổi tên thành Galaxy S26 Pro, trong khi mẫu Plus có thể mang tên Galaxy S26 Edge hoặc Galaxy S26 Air với kích thước siêu mỏng. Tất nhiên, mẫu mạnh mẽ nhất vẫn là Galaxy S26 Ultra.

Đối với Galaxy S26 Ultra, mẫu smartphone này được cho là sẽ trang bị RAM nhanh hơn và tính năng sạc nhanh, cùng với một bản nâng cấp lớn về camera, đặc biệt là khả năng chụp ảnh thiếu sáng với khẩu độ f/1.4. Mẫu điện thoại này sẽ phải cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max mà Apple dự kiến ra mắt vào ngày 9.9 tới.