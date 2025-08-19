Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone đối mặt mối đe dọa lớn từ Samsung

Kiến Văn
Kiến Văn
19/08/2025 07:38 GMT+7

Nhu cầu ngày càng tăng đối với smartphone gập đang mang lại lợi thế cho Samsung, tạo ra một thách thức lớn đối với iPhone của Apple.

Theo báo cáo mới nhất từ Canalys, Samsung đã thu hẹp khoảng cách thị phần với Apple tại Mỹ khi thị phần iPhone giảm từ 56% xuống còn 49% trong quý 2/2025. Ngược lại, thị phần Samsung tăng từ 23% lên 31% để minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của hãng.

iPhone đối mặt với mối đe dọa lớn từ Samsung - Ảnh 1.

Samsung đang cải thiện mạnh mẽ sự hiện diện trên thị trường smartphone tại Mỹ

ẢNH: TOM'S GUIDE

Sự cải thiện của Samsung chủ yếu đến từ dòng Galaxy A giá phải chăng, như Galaxy A36, trong bối cảnh giá điện thoại ngày càng tăng. Các sản phẩm cao cấp của Samsung, đặc biệt là Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, cũng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ vào độ bền và giá trị vượt trội.

Canalys ghi nhận Samsung đạt mức tăng trưởng kỷ lục trong quý 2 nhờ chiến lược "khối lượng thông minh" khi cung cấp nhiều sản phẩm với mức giá đa dạng hơn so với Apple. Dòng Galaxy S và Z của Samsung có giá khởi điểm 650 USD cho Galaxy S24 FE và lên đến 2.400 USD cho lựa chọn 1 TB của Galaxy Z Fold7. Điều này cho phép Samsung "có khả năng nhắm đến mọi phân khúc khách hàng", như lời nhận định của nhà phân tích Runar Bjorhovde từ Canalys.

Sức tăng mạnh của Samsung trên thị trường smartphone Mỹ

Mặc dù thị trường smartphone tại Mỹ chỉ ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ, Samsung vẫn là nhà sản xuất có doanh số mạnh nhất với 8,3 triệu máy xuất xưởng trong quý 2, tăng 38% so với năm trước. Trong khi đó, Apple chứng kiến doanh số giảm 11%, chỉ còn 13,3 triệu máy.

iPhone đối mặt với mối đe dọa lớn từ Samsung - Ảnh 2.

Apple kỳ vọng vào sự xuất hiện của dòng iPhone 17 sắp tới

ẢNH: TOM'S GUIDE

Dù Apple vẫn giữ vị trí dẫn đầu về doanh số smartphone tại Mỹ, nhưng lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, vị thế của hãng đang bị đe dọa. Lần gần nhất Samsung thách thức Apple là vào năm 2014 khi công ty Hàn Quốc tập trung vào smartphone màn hình lớn và tablet.

Ngoài sở thích của người tiêu dùng, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến sự dịch chuyển thị phần là việc Samsung chuyển hàng tồn kho sang Mỹ trước những lo ngại về thuế quan. Nếu Apple muốn giành lại vị thế, họ cần tập trung vào sự kiện ra mắt iPhone 17 vào tháng 9 tới. Năm nay, Apple dự kiến sẽ giới thiệu mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 Edge.

Tuy nhiên, Counterpoint Research cho biết doanh số của Samsung chỉ "tăng nhẹ" sau khi Galaxy S25 Edge ra mắt. Nếu người tiêu dùng vẫn thờ ơ với iPhone 17 Air như từng với Galaxy S25 Edge, Apple sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì vị thế của mình trên thị trường.

